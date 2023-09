Concurrents OM : Monaco et Nice montrent les muscles

Concurrents de l’OM, Monaco et Nice se sont tous les deux imposés, respectivement 3-0 faces à Lens et 2-0 contre Strasbourg. Les Monégasques sont leader de Ligue 1 avec 10 points, deux devant l’OM, tandis que Nice avec 6 points n’est qu’à deux unités derrière les Marseillais.

Monaco leader du championnat

L’AS Monaco s’est largement imposé 3-0, samedi contre le RC Lens, au stade Louis II. Les rouges et blancs ont ouvert le score à la 24e minute grâce à Wilfried Singo. Aleksandr Golovin double la marque à la 36e minute et Guillermo Maripan inscrit le troisième but des Monégasques à la 59e minute. Le Brésilien Caio Henrique a délivré deux passes décisives dans cette rencontre. L’ASM est leader de Ligue avec 10 points en quatre journées, dont trois victoires et un nul et ont deux points d’avance sur l’OM, dauphin. L’équipe est également la meilleure attaque du championnat avec 13 marqués. Lens est la lanterne rouge du championnat avec un point, trois défaites et un nul.

⏱️ TERMINÉ ! Après 3 matchs nuls consécutifs depuis de le début de championnat, l’OGC Nice s’impose à domicile 2-0 face à Strasbourg ! 🦅 Les aiglons ont été mis sur les bons rails en fin de première mi-temps grâce à un super but de Youcef Atal ! 🇩🇿 2ème défaite de la saison… pic.twitter.com/1Y7iFyC2fE — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 3, 2023

Nice se rapproche

Les Aiglons se sont imposés hier, à domicile, 2-0 contre le RC Strasbourg. Youssef Atal, dans le temps additionnel de la première période et Terem Moffi sont les buteurs de la rencontre. Après trois matchs nuls consécutifs, l’OGC Nice remporte son premier succès de la saison et compte 6 points, deux de retard sur l’OM. Les Niçois sont également la meilleure défense du championnat avec seulement deux buts encaissés et deux cleans sheet consécutifs.