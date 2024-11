Concurrents OM : Monaco tombe, Lyon arrache un point !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). En ouverture de cette 10e journée de Ligue 1, Monaco s’est incliné 0-1 à domicile face à Angers, dans la soirée, Lyon a égalisé dans les arrêts de jeu face au LOSC, score final 1-1 !

Monaco a connu une nouvelle désillusion ce vendredi soir au Stade Louis-II, s’inclinant 1-0 face à Angers lors de l’ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Ce match marque un deuxième revers consécutif pour les Monégasques, qui avaient déjà perdu contre Nice (1-2) la semaine précédente. Cette situation pourrait leur coûter cher, les éloignant du PSG, qui trône en tête du championnat.

Lille et Lyon se partagent les points après un match captivant qui se termine sur un score de 1-1. David ouvre le score pour Lille en profitant d’une passe en retrait ratée de Maitland-Niles, interceptant le ballon et marquant facilement après avoir contourné le gardien. Lyon égalise grâce à une belle action de Maitland-Niles, qui, après une course sur la droite, centre pour Fofana. Ce dernier réalise une superbe reprise croisée du droit et offre à l’OL une égalisation méritée.

