Concurrents OM : Monaco, un mauvais début de saison en « trompe-l’œil »?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, LOSC, Rennes…) Avec un début de saison compliqué, les Monégasques ne sont que sixième et ont même perdu face à l’OM. Pour Jérôme Alonzo, consultant sur Prime Vidéo, il n’y a aucune inquiétude à avoir.

L’Olympique de Marseille est aux portes du podium en ce début de saison avec un match en retard qui sera rejoué à la fin du mois d’octobre face à l’OGC Nice. Les Olympiens sont devant certains de leurs concurrents comme le LOSC, Lyon ou l’AS Monaco.

Monaco sera forcément dans le bon wagon et dans les quatre premiers — Alonzo

Les joueurs de la Principauté ont d’ailleurs connu un mois d’août très compliqué avec des résultats extrêmement décevants et une défense vraiment trop peu solide. Sur Prime Video, le consultant Jérôme Alonzo s’est exprimé à ce sujet. Il n’est pas du tout inquiet pour les Monégasques.

« Il est en trompe-l’œil ce mois d’août. Il y avait des joueurs qui arrivaient de compétitions internationales, juste avant, il y avait de nouvelles recrues, un gardien qui change et c’est important aussi. Ce mois d’août ne veut pas dire grand-chose pour Monaco. Ce qui compte pour moi, c’est la réaction après. Et ce sont des champions, il y a que des internationaux quasiment à chaque poste. Monaco sera forcément dans le bon wagon et dans les quatre premiers. C’est quasiment sûr » Jérôme Alonzo – Source : Prime Video