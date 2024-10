Concurrents OM : Nice n’y arrive pas, Lyon se rate !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Jeudi noir en Europa League, les deux clubs français Nice et Lyon se sont inclinés…

L’OL, après avoir enregistré deux victoires impressionnantes contre l’Olympiakos et les Glasgow Rangers, a connu une défaite décevante à domicile face au Besiktas, avec un score final de 0-1. Ce match, crucial dans le cadre de la Ligue Europa, a été marqué par une performance offensive intense de la part des Lyonnais, qui ont tenté leur chance 30 fois au but. Malheureusement, ils ont manqué de réussite : une frappe a touché la barre transversale, un but a été annulé, et un penalty a également été refusé.

Suite à cette défaite, l’OL se retrouve à la 10e place du classement dans cette phase de groupes de la Ligue Europa. La prochaine rencontre, très attendue, se déroulera le 7 novembre sur le terrain de Hoffenheim. Les supporters espèrent voir leur équipe retrouver le chemin de la victoire pour remonter au classement et renforcer ses chances de qualification.

Lyon gâche, Nice n’avance pas !

Ce jeudi, la 3e journée de la Ligue Europa a vu l’OGC Nice se déplacer en Hongrie, déterminé à relancer sa campagne après une défaite et un match nul. L’entraîneur Franck Haise avait opté pour un dispositif en 3-4-3, avec Gaetan Laborde à l’avant, soutenu par Guessand et Diop. Cependant, les choix tactiques se sont rapidement révélés infructueux face à une équipe de Ferencvaros en pleine forme. Dès le début, les Hongrois ont menacé, et Kady a failli ouvrir le score dès la 9e minute. Nice, acculé, peinait à garder le contrôle du jeu, se contentant de contre-attaques, notamment par Diop. La situation a tourné à l’inconvénient des Niçois lorsque Bombito, en tentant de défendre un coup franc de Rommens, a marqué un autogoal (15e). Malgré des arrêts décisifs de Bulka, le second acte n’a pas été à la hauteur, et l’exclusion de Pablo Rosario a scellé le sort de l’équipe. Une soirée à oublier, surtout avec la blessure de Sofiane Diop.