Concurrents OM : Nouvelle désillusion pour le LOSC !

La 5e journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi. Le Lille de Gourvennec s’est incliné à Lorient. Ce samedi, le PSG jouera en milieu d’après midi avant un alléchant Monaco – OM. L’affiche de dimanche est Lyon – Strasbourg…

Lille s’est incliné à Lorient et ne compte que 5 points en autant de matches. Les hommes de Gourvennec ont subi la loi du duo Moffi / Laurienté. Le début de saison est bien compliqué pour le champion de France. Samedi, le PSG recevra Clermont à 17 heures, avant un Monaco – OM très attendu dans la soirée. Dimanche, le MHSC – ASSe lancera la suite de cette journée à 13h, avant le multiplex de 4 rencontres (Bordeaux – Lens, Brest – Angers, Metz – Troyes et Rennes – Reims) à 15h. Les deux derniers matches seront Nantes – Nice à 17h puis Lyon – Strasbourg…

Le programme de la 5e journée de Ligue 1

Vendredi 10 septembre à 21h00 sur Prime Video

Lorient 2-1 Lille

Samedi 11 septembre à 17h00 sur Prime Video

PSG – Clermont

Samedi 11 septembre à 21h00 sur Canal+ Sport

Monaco – OM

Dimanche 12 septembre à 13h00 sur Prime Video

Montpellier – ASSE

Dimanche 12 septembre à 15h00 sur Prime Video

Bordeaux – Lens

Brest – Angers

Metz – Troyes

Rennes – Reims

Dimanche 12 septembre à 17h00 sur Canal+ Sport

Nantes – Nice

Dimanche 12 septembre à 20h45 sur Prime Video

OL – Strasbourg

Marseille est l’un des favoris pour le podium — Kovac

« L’OM a toujours été une des meilleures équipes du championnat de France. Pour moi, Marseille est l’un des favoris pour le podium. Nous avons vu leurs gros progrès entre la saison dernière et celle-ci. Ils jouent avec agressivité et sur un rythme élevé, pressent aussi haut que possible, ils n’abandonnent jamais et marquent beaucoup dans le dernier quart d’heure, ce qui montre qu’ils sont au point physiquement. Je ne connais pas leur coach personnellement mais j’ai suivi sa carrière, notamment avec les sélections du Chili et de l’Argentine. C’est un entraîneur sud-américain, positif, avec du caractère, qui transmet des émotions. Je suis aussi comme cela » Niko Kovac – Source: Conférence de presse (09/09/2021)

Nous devons percer cette défense de Monaco — Sampaoli

Nous devons percer cette défense de Monaco. Monaco est une équipe qui vole beaucoup le ballon dans le terrain adverse. L’équipe sait ce qu’elle veut, elle a une très bonne capacité collective et individuelle. (…) Amine Harit est un très grand joueur, il va nous apporter beaucoup. Nous avons Amavi et Milik qui sont absents mais je pense que le reste du groupe est disponible pour demain. L’arrivée de Pol Lirola change notre perspective du latéral, il offre de nouvelles possibilités au niveau du schéma tactique. C’est une modification structurelle. C’est une différence de placement sur la hauteur du terrain. De la Fuente est déjà ici, Gerson ira directement à Monaco. Il faut que je parle avec Konrad pour voir s’il est fatigué. Je dois parler avec eux et voir comment on peut s’arranger ». Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (10/09/2021)