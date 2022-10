Concurrents OM : Nouvelle défaite pour Lyon, gros coup de gueule des joueurs, Aulas calme le jeu…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…). Lyon s’est encore incliné et cette fois à Lens, si les joueurs Lyonnais n’ont pas mâché leurs mots, le président Aulas tente d’éteindre l’incendie…

C’est inadmissible

« C’est une grosse déception, on ne fait pas un bon match, on doit faire mieux quand on est l’OL, on ne montre pas nos valeurs. Il faut vite corriger tout ça, sinon ça ne va pas le faire. C’est inadmissible. Même si on n’a rien à reprocher aux adversaires, ils ont fait leur match, mais notre match n’est pas suffisant, on doit faire mieux, on n’a pas su faire les bonnes choses. On travaille la semaine, on doit être beaucoup plus tueurs, avoir plus d’envie sur le terrain. Lens a montré plus d’envie et d’engagement. C’est à nous de régler ces détails pour être bien mieux. » Maxence Caqueret – source : Prime Video (02/10/2022)

🎙 Maxence Caqueret : « C’est inadmissible, encore une fois, on ne fait pas un bon match, on ne montre pas nos valeurs. » La réaction du milieu lyonnais, désabusé après la 4e défaite consécutive des gones. #RCLOL #PrimeVideoLigue1 #Ligue1UberEats pic.twitter.com/yu691tMr5C — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 2, 2022

On n’a rien montré

« Dans la physionomie du match, on n’a rien montré. On est dans une situation compliquée. Quand ça ne tourne pas en notre faveur sur des faits de jeu comme ça, c’est qu’on ne mérite rien. Quatre défaites d’affilée, ça commence à faire beaucoup, beaucoup (il insiste). Moi, je fais juste mon boulot. Je ne sais même pas si on a frappé au but durant le match… Ça montre notre match dans la globalité. On essaie de retarder le plus longuement l’échéance, mais à un moment ça ne suffit plus. La copie n’a pas été remplie. » Anthony Lopes – source : Prime Video (02/10/2022)

Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage — Aulas

« Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage : les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités d’équipe, ni des options du staff : il faut travailler et gagner enfin vendredi (contre Toulouse). L’OL est 7e et le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider. Soyons forts. » Jean Michel Aulas – source : Twitter (02/10/2022)