Concurrents OM : Olivier Létang évoque le cas Galtier et l’ambition du LOSC !

Depuis décembre, le LOSC a changé de main, Le club a été racheté par le fonds luxembourgeois Merlyn Partners. Après le départ de Gérard Lopez, Olivier Létang est devenu le nouveau PDG et a repris le poste de directeur dans le club lillois…

Avec un mercato hivernal discret mais dans lequel aucun joueur majeur de l’effectif n’a quitté le club, l’entraîneur Christophe Galtier est satisfait de son président. Ce dernier a d’ailleurs tenu à dévoiler la stratégie du club…

Avoir Christophe Galtier à mes côtés est essentiel – Olivier Létang

« L’idée est de continuer la dynamique sportive, mais en donnant une stabilité économique au club. Le club ne doit pas être dépendant d’une qualification en coupe d’Europe pour sa situation économique. Christophe est quelqu’un qui a beaucoup de qualités, de talent. Aujourd’hui, après un mois et demi de collaboration, je suis très heureux d’avoir Christophe, du point de vue professionnel et humain. Il a un contrat qui se termine en juin 2022, l’idée c’est de poursuivre avec lui, de continuer à travailler. On en a déjà parlé, mais on est concentrés sur les matchs. Nous avons une vraie volonté de poursuivre dans le temps. Avoir Christophe à mes côtés est essentiel. Sylvain Armand est arrivé sur la fonction de coordinateur sportif. J’en avais besoin, Christophe aussi. Sylvain a une grande expérience. On a un fonctionnement différent, avec une cellule de recrutement. Il n’est pas prévu qu’on intègre un directeur sportif. Je vais être totalement transparent, honnête. Je vais vous dire ce qu’on a dit à nos joueurs. D’abord, on leur a dit bravo, nous nous sommes mis dans une position très intéressante. Deuxièmement, notre objectif est très simple : on a une équipe qui joue bien, on a un très bon entraîneur, on a la volonté de gagner tous les matches. Pour gagner, il faut une bonne organisation, un bon effectif, un bon coach et une bonne mentalité. La mentalité est très importante. Notre objectif est de jouer tous les matchs pour les gagner. On fera le point à cinq matches de la fin du championnat, on verra à ce moment-là, on pourra prendre une position différente. Le championnat est très difficile. C’est difficile de prétendre aujourd’hui à quelque chose… Vous avez un favori, le PSG, notre objectif avec Christophe c’est de travailler sur une dynamique positive. » Olivier Létang – Source : Foot Mercato (04/02/2021)