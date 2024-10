Concurrents OM : Pierre Sage durcit le ton ! Deux grosses recrues exclues !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Lyon doit restructurer son organigramme après le départ du directeur sportif David Friio, un coordinateur sportif arrive !

L’Olympique Lyonnais, en nette progression en Ligue 1, a décidé d’exclure Wilfried Zaha et Gift Orban du groupe pour le match contre Nantes. Cette sanction fait suite à leur refus de participer à un entraînement après le déplacement chez les Rangers à Glasgow.

Zaha et Orban exclus pour Nantes

Cette décision met en lumière des tensions au sein de l’équipe, alors que l’OL cherche à maintenir une dynamique positive. Zaha et Orban, des atouts indéniables, pourraient manquer lors de ce match important. Leur exclusion soulève des interrogations sur la cohésion du groupe et la discipline instaurée par l’entraîneur. Les raisons de leur refus restent floues, mais pourraient refléter des frustrations concernant la gestion de l’équipe. À l’approche du match contre Nantes, Pierre Sage devra trouver des solutions pour compenser leur absence. L’entraineur a d’ailleurs été cash dans des propos rapportés par le Progrès au sujet du comportement de Orban et Zaha : « Si ces choses-là ne sont pas à la hauteur du professionnel que vous devez être, j’estime que vous avez encore un peu de temps pour revenir dans l’équipe, étant donné que vous n’êtes pas dans le projet à la hauteur de l’engagement que je souhaite et que les autres mettent. (…) Il faut d’abord se mettre en conformité à ce niveau-là. »

Cette situation pourrait être déterminante pour l’OL. La manière dont l’équipe gérera cette crise influencera non seulement le reste de la saison, mais aussi le futur des joueurs concernés.

« Vous avez encore un peu de temps pour revenir dans l’équipe, étant donné que vous n’êtes pas dans le projet à la hauteur de l’engagement que je souhaite » :

Ecarté par son président après un mercato jugé incomplet, David Friio n’avait pas été remplacé et l’OL n’a plus de directeur sportif depuis. Selon l’Equipe, la direction lyonnaise devrait miser sur « Daniel Congré, mais davantage dans le rôle d’un coordinateur sportif, lui qui est spécialisé dans la préparation mentale et la nutrition. Le directeur de la cellule de recrutement Matthieu Louis-Jean va prendre plus d’importance et devenir le rouage numéro 1 sur le mercato, dont ne s’occupera pas le coordinateur. »

Daniel Congré coordinateur sportif, Louis-Jean responsable du mercato