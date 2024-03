Concurrents OM : « Quand le mec vient de chez nous, il comprend la mentalité »

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…). Un supporter lyonnais est ravi de la décision qui se dessine concernant l’avenir de Pierre Sage.

Placé au poste d’entraîneur pour remplacer Fabio Grosso, limogé, Pierre Sage remplit parfaitement son rôle depuis qu’il a été mis en place. Alors qu’il a déjà sauvé le club de la relégation, les Lyonnais se prennent même à rêver de places européennes. Forcément, la question de son avenir se pose et les supporters semblent conquis par cette décision.

« Il fait du bien et il fait bien son travail. Moi je crois aux hommes du club à l’OL, ça a déjà fonctionné. Quand le mec vient de chez nous, il comprend la mentalité, ça crée un truc en plus. Je pense qu’à Lyon, plus que dans d’autres clubs, c’est quelque chose dont on a besoin. J’aime bien le bonhomme en plus », explique Samuel, un supporter lyonnais au micro de RMC.

🗨️ « Il fait du bien et il fait bien son travail. Moi je crois aux hommes du club à l’OL, ça a déjà fonctionné. Quand le mec vient de chez nous, il comprend la mentalité, ça crée un truc en plus » 🔴🔵 Samuel, supporter lyonnais, est satisfait du management de Pierre Sage. pic.twitter.com/SDy2RxloT5 — After Foot RMC (@AfterRMC) March 19, 2024

La décision sera prise cet été

« Une décision sera prise en fin de saison. Maintenant, Pierre est installé et il a totalement adopté son rôle d’entraîneur. Le club soutient totalement son initiative de passer le BEPF, c’est dans la logique des choses. Il est naturel pour nous de le soutenir dans sa formation. Pierre est quelqu’un de très posé, de réceptif et d’intelligent. Il progresse de jour en jour, c’est vraiment encourageant. », a expliqué David Friio dans un entretien accordé au média du club, OL Play.

🗨 « Le club soutient totalement l’initiative de Pierre Sage pour son inscription au BEPF » 🖊 🔴🔵 ▶ Le Directeur sportif, David Friio, s’est exprimé sur @OLPLAY_Officiel L’interview intégrale est à retrouver ce soir, à 18h, sur OLPLAY et YouTube pic.twitter.com/ypmXwBv88W — Olympique Lyonnais (@OL) March 18, 2024

Questionné à ce sujet, Thierry Henry a d’ailleurs salué la belle progression de Pierre Sage sur le banc de Lyon. « Il est bon,. Il y a eu du recrutement et des joueurs pour venir l’aider, mais il est bien, je trouve qu’on voit un autre Lyon. Il faut lui tirer un grand coup de chapeau, ce n’était pas facile d’arriver dans cette situation et il a remonté la pente, bravo à lui », félicite le sélectionneur des Français de moins de 23 ans dans des propos relayés par L’Equipe.