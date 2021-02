Concurrents OM : Rennes perd encore !

La 27e journée de Ligue 1 a débuté ce soir par un Rennes vs Nice. les rennais confirme leur mauvaise passe par une nouvelle défaite 1-2 !

Gouiri sur penalty et Daniliuc sont les buteurs niçois du soir, Terrier avait égalisé avant la mi-temps. Samedi, le PSG se déplacera à Dijon à 17 heures, avant un Bordeaux – Metz à 13h. Dimanche, le leader, Lille, recevra Strasbourg à 17 heures (15e) et Monaco (4e) accueillera Brest (13e) à 13 heures. L’affiche se jouera à 21h avec un classique OM vs Lyon.

Le programme de la 27e journée de Ligue 1

Vendredi

Rennes 1-2 Nice (Canal+ Sport)

Samedi

Bordeaux 13h00 Metz (Canal+ Sport)

Dijon 17h00 PSG (Canal+)

Dimanche

Monaco 13h00 Brest (Canal+ Sport)

Angers 15h00 Lens (Canal+ Sport)

Lorient 15h00 Saint-Étienne (Canal+ Sport)

Nîmes 15h00 Nantes (Canal+ Sport)

Reims 15h00 Montpellier (Canal+ Sport)

Lille 17h00 Strasbourg (Canal+ Sport)

Marseille 21h00 Lyon (Canal+)