Concurrents OM : Retour de Ndombele, Faivre, Slimani, Azmoun… Bilan du mercato lyonnais !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). C’est l’heure du bilan des Mercato et ce mardi, c’est celui des Lyonnais !

Lyon ne réalise pas le début de saison espéré avec une onzième place (avant la rencontre face à l’OM ce mardi soir) et des dysfonctionnements à l’intérieur du club… Pourtant l’arrivée de Peter Bosz laissait présager de belles choses mais cela n’a pas été le cas pour le moment.

Afin de tenter de redresser la barre, le club lyonnais a tenté de se renforcer durant ce mercato hivernal… Avec notamment les arrivées récentes de Tanguy Ndombélé et Romain Faivre. Le milieu de terrain fait son retour en prêt avec option d’achat depuis Tottenham.

L’autre débarque de Brest contre un chèque de 15 millions d’euros. L’ailier a signé un contrat jusqu’en juin 2026 et vient renforcer le secteur offensif lyonnais qui en a bien besoin. Mais ces recrutements interviennent surtout après des départs qui n’étaient peut-être pas calculés en avance par la direction lyonnaise.

C’est notamment le cas de l’attaquant algérien Islam Slimani. Ancien joueur du Sporting Portugal, il souhaitait y retourner et a trouvé un accord avec Lyon pour la résiliation de son contrat. Il a retrouvé son ancien club, libre de tout contrat.

Autre joueur qui a trouvé un accord pour une résiliation de contrat : Marcelo. Après des mois de tension et d’écart avec le groupe professionnel, le défenseur brésilien part libre de Lyon pour rejoindre les Girondins de Bordeaux gratuitement.

Finalement, le seul départ qui aura rapporté des millions d’euros à Lyon est celui de Bruno Guimaraes. Le milieu de terrain brésilien est le plus gros transfert lyonnais avec 42 millions d’euros vers Newcastle… Les supporters n’ont pas vraiment apprécié son départ, d’autant plus que le club avait communiqué pour affirmer qu’il n’y avait aucun accord.

🇧🇷 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 🇧🇷

Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal.

Bem vindo, @brunoog97!

— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2022