Concurrents OM : Riolo a bien du mal à digérer l’élimination du PSG (et balance sur Mbappé) !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le PSG s’incline une deuxième fois 1-0 en demi-finale retour de la Ligue des champions et est éliminé aux portes de la finale. Après le match, Riolo parle du cas Mbappé, une nouvelle fois décevant dans cette compétition.

C’est fait ! Le Paris Saint-Germain est éliminé en demi-finale de la Ligue des champions pour sa dernière année avec Kylian Mbappé. Une nouvelle fois décevant, la star parisienne a été au coeur du débat dans l’After Foot sur RMC.

« Maintenant Mbappé c’est fini c’était son dernier match de Coupe d’Europe au parc, c’est terminé la saison est finie il y a plus rien donc c’est le moment du bilan. Tous ceux qui tout au long de l’année ont essayé de faire du Mbappé bashing en opposant Luis Enrique à Mbappé. Honnêtement je pense que rarement comme cette année une tonne de gens cette année ont raconté des âneries monumentales sur ce qui s’est passé autour de Mbappe. Je pense que tout le monde est responsable cette année de ce qui s’est passé autour de ce joueur.

Le premier responsable c’est évidemment le président qui a cru naïvement bêtement après lui avoir tout donné qui s’est foutu à genoux devant lui, qui a tellement mal géré qui se sont retrouvés avec cette histoire de contrat et de dernière année qu’il devait faire et qu’il a fini par faire. Et Mbappé n’a jamais menti ou manqué de respect à personne, qu’on arrête avec cette histoire et qu’on arrête avec cette connerie. Il n’a jamais menti, il y avait qu’à le laisser partir quand il y avait de l’argent sur la table, c’est le PSG qui est 100 % responsable de ça. »

💬 @DanielRiolo : »Je pense que tout le monde est responsable pour ce qui s’est passé cette année autour de Mbappé, à commencer par le président. Mais il est loin d’avoir été irréprochable sur son hygiène de vie. Il a cumulé un manque de préparation et un entraînement défaillant » pic.twitter.com/9YeWAzWm0R — After Foot RMC (@AfterRMC) May 7, 2024

« Mbappé n’est pas exempt de tout reproche sur son hygiène de vie »

« Comme le PSG est responsable à 100 % également de sa non préparation parce qu’il n’a pas fait de prepa physique cet été. On l’a mis dans le loft et on l’a sorti du loft quand on a vu que le début de saison a été un petit peu hésitant et qu’on a eu besoin de lui. Et j’avais dit après Newcastle, j’avais été très dur avec Mappé ce soir là parce qu’Mbappé n’est pas exempt de tout reproche cette saison sur son hygiène de vie. Il est loin d’avoir été irréprochable de ce côté-là, sa forme physique elle est défaillante. Il a cumulé un manque de préparation et un entraînement défaillant tout au long de l’année. Il n’a pas été bon.

Ce qu’ont fait Luis Enrique, appuyé par le club, c’est une catastrophe absolue (l’annonce de la prolongation). Déjà qu’il ne se comportait pas bien, on l’a en plus flingué. C’est pour ça je le répète tout le monde s’est planté sur cette dernière année et le PSG l’a payé au terme. Quand il faut être en forme il est complètement à bout de souffle et qu’on avait l’impression d’avoir un joueur banal plus capable de faire la différence. »