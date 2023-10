Concurrents OM: Riolo se paye Textor !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos autour des concurrents de l’OM. (PSG, Rennes, LOSC, Nice, Lyon…). Battu par Clermont à domicile (1-2) ce dimanche lors de la 9e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’enfonce encore un peu plus dans la crise, Daniel Riolo pointe du doigt John Textor !

Sur RMC, après la défaite de Lyon face à Clermont, Daniel Riolo a pointé du doigt John Textor. «Ça ne vous est jamais arrivé, dans votre vie professionnelle, d’avoir un type qui était censé être votre boss et quand il arrive, juste à l’allure, vous saviez que c’était mort ? Parce qu’il y a un décalage, un truc qui ne colle pas, comme s’il y avait une inadéquation entre le milieu dans lequel il doit évoluer et lui, une incompatibilité. Les gens peuvent se dire que c’est très superficiel de dire ça mais j’assume complètement. Plus, la façon qu’il a de parler, ce n’est pas possible, ça ne marchera pas. C’est une erreur de casting, il n’est pas là où il devrait, il est perdu. C’est un poisson d’eau douce dans la mer, un animal de la forêt dans la jungle. Il y a un problème, il n’est pas là».

Textor est perdu. C’est un poisson d’eau douce dans la mer

Après la nouvelle défaite de Lyon face à Clermont (1-2), ce dimanche en clôture de la 9e journée de Ligue 1, John Textor a été interrogé sur la possibilité de voir son équipe reléguée en fin de saison, à l’heure où les Gones occupent la dernière place du classement avec un bilan de 3 nuls et 6 défaites. Le propriétaire américain de l’OL s’est amusé de la question, qu’il n’a vraiment pas pris au sérieux.

🚨 John Textor assure que l’OL n’a « aucun risque » d’être relégué à la fin de la saison : « La Ligue 2 ? (rires). Cette équipe ne court pas le risque d’une relégation. Vous ne verrez pas cette qualité chez des gens qui descendent. 𝗢𝗻 𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗯𝗮𝘀,… pic.twitter.com/uZgHyfbNZl — Actu Foot (@ActuFoot_) October 22, 2023

« La Ligue 2? (rires). Je sais que vous devez poser la question. Cette équipe ne court pas le risque d’une relégation, a affirmé le dirigeant lyonnais . Des équipes qui pourraient être reléguées dans n’importe quel pays ou championnat ne jouent pas comme on a joué ce soir. Vous ne verrez pas cette qualité chez des gens qui descendent. On a montré trop de qualités par rapport au résultat. On ne regarde pas en bas, on regarde au-dessus. Il y a un risque de donner du crédit à votre question en réalisant une saison médiocre. Mais quiconque voudrait parler de relégation répand juste de la peur, des histoires… c’est un peu une blague, je ne prends pas ça au sérieux. Je comprends votre question mais c’est du non-sens », a-t-il ajouté.

« Notre équipe est bien trop bonne pour avoir ce type de résultats »

Malgré la défaite, le patron de l’OL a estimé avoir assisté à une bonne performance de son équipe : « C’est frustrant. C’est le genre de matchs, quand vous les voyez dans le calendrier… on a fait l’erreur de penser qu’on avait les trois points avant de les avoir. On joue contre des professionnels, qu’ils soient en haut ou en bas de classement. Notre équipe est bien trop bonne pour avoir ce type de résultats, a poursuivi Textor. Ce n’est pas une excuse, c’est la réalité. Quand on voit la qualité sur le terrain ce soir… de nombreux joueurs ont progressé, les coachs mettent les plus anciens au défi en donnant des opportunités aux plus jeunes. On a vu de bonnes performances dans notre équipe. Mais les coachs ont besoin que tout le monde joue bien, pas seulement 60% de l’équipe. On verra », a-t-il conclu.