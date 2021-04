Concurrents OM : Rudi Garcia pleurniche contre l’arbitrage après l’élimination face à Monaco !

Ce mercredi soir face Lyon affrontait l’AS Monaco en Coupe de France, Rudi Garcia a vécu une soirée plus que compliquée. Expulsé de la rencontre, il n’a pu qu’observer, loin de son banc, ses joueurs se faire éliminer.

« C’est une élimination qui n’est pas méritée. », a commencé par dire l’ancien coach de l’Olympique de Marseille devant les journalistes en conférence de presse après l’élimination des Lyonnais face à l’AS Monaco en Coupe de France.

Le résultat est immérité et orienté en raison des faits de jeu — RUDI GARCIA

« On méritait de se qualifier sur ce qu’on a fait aujourd’hui. On a manqué de réussite en touchant plusieurs fois les montants. Il y a quelques faits de jeu en notre défaveur ce soir. Que voulez-vous dire aux joueurs à part les féliciter. Le résultat est immérité et orienté en raison des faits de jeu. » Rudi Garcia – Source : Conférence de presse (21/04/21)

Ces faits de jeux justement, il en a parlé longuement après lors de cette conférence de presse. Sanctionné d’un carton rouge par l’arbitre Stéphanie Frappart, le coach français n’a pas hésité à régler ses comptes avec elle devant les journalistes… L’ancien entraîneur marseillais a d’ailleurs pris pour exemple un but lyonnais refusé face à l’OM de cette même arbitre.

RUDI GARCIA VISE CLAIREMENT STEPHANIE FRAPPART

« On n’était pas nerveux, juste motivés. Je pense que l’arbitrage n’était pas au niveau des deux équipes ce soir. Cela arrive. Parfois, l’arbitre n’est pas bon. Certaines décisions ne nous ont pas été favorables ce soir. Malheureusement, avec cette arbitre, ce n’est pas la première fois qu’on a des résultats comme ce soir. J’en veux pour preuve le but refusé à Houssem Aouar contre l’OM ou celui refusé à Karl Toko-Ekambi contre Metz (…) Je préférais quand il n’y avait pas de quatrième arbitre. On bougonnait seul dans notre coin, on n’était pas menacé. C’est dommage, quand vous n’êtes pas irrespectueux dans les termes. J’ai dit que c’était une menace de suite et qu’on pouvait échanger. (…) Cela s’est transformé en jaune puis en rouge. C’est comme ça, ça fait partie d’une mauvaise soirée. » Rudi Garcia – Source : Conférence de presse (21/04/21)