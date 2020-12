Concurrents OM : Rudi Garcia prévient le PSG !

Lyon s’est imposé hier face à Metz (1-3) en match de clôture de la journée de Ligue 1. Au terme de la rencontre, le coach du club rhodanien a évoqué le prochain match de championnat face au PSG.

Le club de Jean-Michel Aulas s’est imposé hier contre Metz à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Au terme de la rencontre l’entraîneur de Lyon et ancien coach de l’OM s’est montré ambitieux pour la suite et notamment au moment d’évoquer le prochain de son équipe contre le PSG.

On ne viendra pas en victime expiatoire face à paris — garcia

« Avec cette victoire, on va pouvoir aller au Parc avec un peu plus d’ambition, Le PSG est au-dessus de tout le monde, quand ils jouent à 100%. Ils ont un gros match à jouer mardi (face à Basaksehir, ndlr) et une qualification à obtenir en Ligue des champions. On a des choses à faire valoir et on le fera. On ne viendra pas en victime expiatoire. Même si on sait que le PSG est supérieur quand il est à 100%. » Rudi Garcia – Source TéléFoot