Concurrents OM : Thierry Henry a trouvé la « plus belle équipe de Ligue 1 »

Troisième de Ligue 1, avec un point de retard sur l’OM, le RC Lens est l’une des bonnes surprises du championnat. Après la victoire 3-0 des Lensois contre Monaco, samedi dernier, Thierry Henry affirme que cette équipe est la « plus belle de Ligue 1 ».

Troisième de Ligue 1 avec six points d’avance sur le quatrième Monaco, le RC Lens continue de croire à la ligue des champions la saison prochaine. Alors qu’il reste six matchs à disputer, dont un Lens-OM, le 6 mai, à Bollaert le suspens pour la deuxième place reste intacte. Thierry Henry en a profité pour féliciter le club nordiste pour sa belle saison. Voici l’extrait d’Henry sur Lens.

C’est contagieux de voir une équipe aller de l’avant

« Loïs presse, marque, fait marquer, détaille Thierry Henry. Je me posais la question de pourquoi le coach ne le faisait pas jouer. Maintenant, je pense que son jeu est aussi un peu plus complet, surtout quand il n’a pas la balle. J’ai énormément de respect pour ce qu’ils ont fait au niveau du recrutement. Ils ont été cherchés des joueurs qui pouvaient tout de suite rentrer dans leur système et la star de cette équipe, c’est simplement l’équipe. C’est contagieux de voir une équipe aller de l’avant, se battre ensemble, peu importe le onze de départ. Elle est difficile à manœuvrer.«

De son côté, l’OM réalise aussi une belle saison et est deuxième du championnat, un point devant Lens. Selon Florent Gautreau (journaliste RMC), l’OM peut finir deuxième, mais ne peut espérer mieux. Voici l’extrait de Florent Gautreau sur l’OM, dans l’After Foot.

🎙@FlorentGautreau : « Cet OM là qui est deuxième, ne peut pas être mieux que deuxième. Offensivement, c’est insuffisant pour une équipe qui veut jouer le titre » pic.twitter.com/2nIYdV7pC6 — After Foot RMC (@AfterRMC) April 23, 2023

L’OM peut être deuxième, mais pas plus haut

« Cet OM là ne peut pas être mieux que deuxième, explique Florent Gautreau dans l’After Foot du 23 avril. Sanchez est admirable. C’est le meilleur joueur de l’OM, il est partout. Il veut tellement les ballons, il revient dans le cœur du jeu donc il n’est plus devant. Les joueurs font des erreurs à côté de lui, il les rattrape grâce à son pressing. Il fait tout. Sur le premier but, sa frappe n’est pas mauvaise, elle permet à Under de marquer. Offensivement, c’est quand même insuffisant pour une équipe qui veut jouer le titre. »