Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce lundi : Un milieu de Lyon s’épanouit avec Bosz, un attaquant rennais vers Bordeaux, un défenseur lillois affiche ses ambitions en Ligue des champions

Concurrents OM : Ce milieu de terrain lyonnais ravi de travailler sous les ordres de Bosz !

Auteur d’une bonne prestation face au RC Strasbourg hier soir, Bruno Guimaraes s’est confié sur le jeu mis en place par son nouvel entraîneur Peter Bosz. Il se dit heureux d’évoluer sous ses ordres.

Après une nette victoire 3-1 face au RC Strasbourg, l’Olympique Lyonnais reprend confiance et remonte à la 7eme place au classement. À une semaine du déplacement à Paris, Bruno Guimaraes ressent une amélioration dans le jeu de son équipe. À l’issue de la rencontre face à Strasbourg, il a tenu à encenser son coach, Peter Bosz.

Je me sens très bien avec ce nouveau coach – Bruno Guimaraes

« C’était bien, ça fait plaisir de jouer comme ça. On a beaucoup travaillé avec le coach… De match en match on s’améliore. Ça va se mettre en place petit à petit. C’était mon 50e match avec Lyon, c’était magique. Il y a 48 heures j’étais dans un avion pour venir jouer. La vérité, je suis mort. Je suis très fatigué mais très heureux. C’est vrai que j’ai fait un bon match. (…) Je me sens très bien avec ce nouveau coach, je me sens comme chez moi. C’est important pour moi… » Bruno Guimaraes – Source : Conférence de presse (12/09/2021)

🇫🇷 #Ligue1

🎙️ Guimaraes : « Ça fait plaisir de jouer comme ça ! » pic.twitter.com/B1afsCs7Kk — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 13, 2021

Mercato concurrents OM : Rennes laisse filer un de ses attaquants à Bordeaux ?

À la recherche d’un attaquant, les Girondins de Bordeaux auraient jeté leur dévolu sur Mbaye Niang. Les négociations avec le Stade Rennais seraient même à un stade avancé.

Le besoin de recruter un attaquant ne date pas d’hier pour les Girondins de Bordeaux. Depuis le départ de Nicolas De Préville du côté de Metz, ce besoin est un peu plus urgent. À en croire les informations de L’Équipe, le club bordelais aurait fait de Mbaye Niang sa priorité en attaque pour le recruter en tant que joker. Dernier au classement, les Girondins espèrent pouvoir compter sur son renfort pour les prochains jours. Le quotidien régional avance que l’intérêt serait réciproque et qu’il ne manquerait plus qu’un accord à trouver avec Rennes.

Mbaye Niang n’entre pas dans les plans de Génésio

Comme l’hiver dernier, Mbaye Niang n’entre plus dans les plans du Stade Rennais. Déjà prêté à Al-Ahli en février dernier, il pourrait donc partir cette fois de façon définitive. Son arrivée pourrait faire beaucoup de bien aux Girondins de Bordeaux. Lors de ses deux premières saisons avec Rennes, l’attaquant sénégalais avait inscrit 12 et 11 buts en championnat. Reste à savoir si les deux clubs trouveront un accord prochainement.

Concurrents OM : Un défenseur lillois affiche ses ambitions en Ligue des champions !

Quelques mois après avoir remporté le titre de champion de France, Lille s’apprête à démarrer sa campagne européenne en Ligue des champions. En difficulté en championnat, les Dogues restent ambitieux.

Lille a du mal cette saison en championnat. Après avoir seulement engrangé 5 points en autant de rencontres en Ligue 1, les Dogues sont en difficultés mais veulent tout de même se montrer ambitieux pour disputer la Ligue des champions cette saison. À travers un entretien accordé au site officiel de l’UEFA, José Fonte en a profité pour afficher les ambitions du club nordiste.

Nous voulons faire mieux que lors de notre dernière participation – José Fonte

« Je pense que notre groupe est très équilibré, toutes les équipes sont de même niveau. […] Beaucoup de gens diraient, qu’en théorie, ce serait un groupe facile mais, à mon avis, il n’y a pas de groupes faciles en Champions League. Nous voulons faire mieux que lors de notre dernière participation. C’est notre objectif principal. Nous voulons donner de la joie à nos fans, nous voulons montrer au monde que nous n’avons pas gagné le championnat de France par hasard. » José Fonte – Source : UEFA.com (12/09/2021)