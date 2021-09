Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce mardi : Un Rennais dans le viseur de Liverpool, Benzema de retour à Lyon, un Monégasque suivi par des cadors européens

Un an après s’être engagé au Stade Rennais en provenance d’Anderlecht pour un montant de 26 millions d’euros, Jérémy Doku pourrait prochainement plier bagages. Auteur d’un bon premier exercice sous les couleurs bretonnes, il a même pris part au dernier Euro avec la sélection belge. Ses bonnes performances lors du quart de finale face à l’Italie ne seraient pas passées inaperçues aux yeux de certaines équipes européennes.

À en croire les informations révélées par Talksport, Liverpool aurait fait de Jérémy Doku l’une de ses priorités lors des mois à venir. À tel point que Jürgen Klopp aurait donné son accord à ses dirigeants pour formuler une offre au Stade Rennais. Si le club breton vient de se séparer d’Eduardo Camavinga côté du Real Madrid, il ne se séparera pas de l’attaquant belge facilement. Reste à savoir quel montant réclamera Rennes pour laisser partir Jérémy Doku dans les prochains mois.

Liverpool boss Jurgen Klopp wants Brighton midfielder Yves Bissouma and Rennes forward Jeremy Doku as his next two marquee signings, according to a report.

