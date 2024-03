Concurrents OM : une mauvaise nouvelle se confirme pour Lyon et Lille !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Suite à la lourde défaite des lyonnais à domicile face à Lens 3 buts à 0, l’entraîneur lyonnais en a rajouté une couche en confirmant une mauvaise nouvelle !

Déjà absent contre Lens, Alexandre Lacazette pourrait également manquer le déplacement à Lorient ce week-end, a indiqué Pierre Sage en conférence de presse, après la défaite 3-0 contre les lensois.

« Il s’est entraîné à part, on est à peu près dans la même situation que la semaine dernière donc je vais être moins optimiste. On verra demain. Orel Mangala est souffrant, on fera le point demain aussi. Nicolas Tagliafico a quitté la séance, il a pris un petit coup sur le cou-de-pied hier mais tout devrait aller bien demain. »

En plus de Lacazette, l’OL devra peut-être se passer de Mangala, malade, et de Tagliafico qui a quitté l’entraînement après avoir reçu un coup.

🏥 𝗜𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗥𝗜𝗘 En conférence de presse, Pierre Sage a indiqué que Lacazette s’était entraîné en salle et que sa présence face à Lorient n’était pas certaine. Mangala était absent car il est malade. Tagliafico a lui quitté l’entraînement car il a reçu un coup mais il… pic.twitter.com/3LOyUKd66f — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) March 7, 2024

A LIRE AUSSI : OM : Deux retours (dont un surprise) et de nombreux absents dans le groupe face à Villarreal !

Une mauvaise nouvelle aussi pour les Dogues !

Le LOSC a envoyé un courrier à la LFP pour obtenir le décalage de son match face à Brest dimanche 17 mars de 13h à 19h. Ce match a lieu seulement trois jours après le huitième de finale retour de Conférence League face à Sturm Graz. Lille regrette donc un temps de récupération trop court avant ce déplacement.

Une demande qui a été acceptée par la Ligue et par le diffuseur Prime Vidéo mais refusée catégoriquement par Brest. La raison : le club Brestois a prévu plusieurs animations, s’est déjà engagé sur diverses prestations et ne veut donc pas décaler l’horaire du match.

🚨💣 BREAKING ! Brest REFUSE la demande du LOSC de DÉCALER la rencontre de dimanche prochain de 13H à 19H ! 😳❌ Lille jouera son 8e de finale retour face à Sturm Graz le jeudi à 21H. Prime Video avait pourtant donné son feu vert. (@RMCsport) pic.twitter.com/5Ev448wvl2 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 7, 2024

De quoi rajouter du piment avant ce match décisif pour les deux équipes dans la lutte pour les places qualificatives à la Ligue des Champions.