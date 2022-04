Conférence League : Les résultats des potentiels adversaires de l’OM en demi-finale !

L’OM s’est imposé au Vélodrome face au PAOK Salonique pour le match aller des 1/4 de finale de Conference League ! Focus sur les résultats des probables adversaires en 1/2 !

Ce jeudi l’Olympique de Marseille a bien démarré ses 1/4 de finale face au PAOK Salonique en remportant le match sur le score de 2-1 au Vélodrome… Pour passer en 1/2 finale, les Marseillais vont devoir au moins faire match nul en Grèce jeudi prochain.

Qu’on fait nos probables adversaires? Rappelons-nous du tirage réalisé il y a quelques semaines avant la trêve internationale par l’ancien joueur de l’OM Lorik Cana ! Les Marseillais ont tiré le PAOK pour les 1/4 de finale et le vainqueur de cette double confrontation affrontera le sortant du duel entre Feyenoord et le SK Slavia Prague !

Feyernoord et Prague se quittent dos à dos dans un match fou !

Les deux clubs se sont affrontés avant le match entre l’OM et le PAOK et s’est terminé sur le score de 3-3 ! Les Néerlandais ont d’abord mené 1-0 avant de voir les Tchèques revenir au score peu avant la mi-temps. Yira Sor a même donné l’avantage à Prague après l’heure de jeu mais l’Argentin Senesi recolle au score pour Feyenoord une dizaine de minutes plus tard !

A LIRE AUSSI : L’énorme dérapage du coach du PAOK sur les supporters de l’OM !

L’international turc Orkun Kökçü met son équipe à 3-2 à la 86e minute, permettant aux Néerlandais de gagner à domicile lors de ce match aller ! C’était sans compter Ibrahim Traoré qui a égalisé dans le temps additionnel pour le Slavia Prague ! Un match nul gratté par les Tchèques qui aura forcément son importance pour le match retour qui aura lieu jeudi prochain.

La liste complète des Quarts de finale d’Europa Conference League et les probables demi-finales !

Bodo Glimt 2-1 AS Roma

Feyenoord 3-3 SK Slavia Praha

Olympique de Marseille 2-1 PAOK Salonique

Leicester City 0-0 PSV Eindhoven

En cas de qualification en demi-finales, le vainqueur de Leicester City – PSV Eindhoven affrontera soit le Bodo Glimt, soit l’AS Roma. Le vainqueur de Feyenoord – Slavia Praha recevra l’OM ou le PAOK Salonique.