Coronavirus – couvre-feu : Les matchs de l’OM devraient avoir lieu…

Le président de La République a confirmé ce mercredi soir l’instauration d’un couvre-feu à Marseille, en Île-de-France et dans 7 autres métropoles entre 21 heures et 6 heures, à partir du 17 octobre à minuit. Toutefois, les matchs de Ligue 1 devraient se tenir.

Comme on pouvait s’y attendre, un couvre-feu a finalement été instauré à Marseille, en Île-de-France et dans 7 autres métropoles entre 21 heures et 6 heures, à partir du 17 octobre à minuit. Toutefois, les matchs de Ligue 1 et de ligue 2 et donc ceux de l’OM devraient bien avoir lieu. Mais ils devront se dérouler à huis clos.

A LIRE AUSSI : Mauvaise nouvelle pour Bordeaux avant d’affronter l’OM

« Il y a des dérogations pour les activités professionnelles, mais les matches se joueront à huis clos » confirmait-on, mercredi soir, à l’Élysée dans des propos relayés par le journal L’Equipe.