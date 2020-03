Coronavirus : Enormes pertes financières, pas de reprise avant le 15 juin… Grosse inquiétude en Ligue 1

le Championnat français entre 500 à 600 millions — Caïazzo

« Il faut à tout prix finir le Championnat. Quitte à terminer l’exercice en juillet-août, et reprendre dans la foulée. Sans aides de l’État, d’ici six mois, c’est la moitié des clubs pro qui dépose le bilan. Les cinq grands Championnats européens ont déjà perdu quatre milliards d’euros, le Championnat français entre 500 à 600 millions. (…) Il n’y a pas beaucoup de footballeurs qui gagnent 6 000 euros. Derrière, ce sont les clubs qui vont devoir payer. Et actuellement, ils n’ont plus de recettes. […] Après, il y aura l’absence de mercato. Nos voisins n’auront pas les ressources pour acheter des joueurs cet été. Or, les clubs de Ligue 1 comptent sur des ventes d’ici la fin juin. Sans parler des 170 millions d’euros en moins de droits télé, et du manque à gagner en billetterie pour les clubs. » Bernard Caïazzo – source : France Bleu Loire