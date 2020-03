Coronavirus : Le traitement testé à Marseille jugé « prometteur » par le gouvernement !

Ce lundi, le Professeur Raoult avait annoncé que les premiers essais de la chloroquine réalisés à l’Institut Hospital-Universitaire de Marseille étaient spectaculaires pour traiter les personnes infectées par le Coronavirus.

Le Professeur Raoult a ainsi expliqué avoir testé de traitement sur un échantillon de 24 patients atteints par le coronavirus. Six jours plus tard seulement, seulement 25 % sont encore porteurs du virus. Alors que 90 % de ceux qui n’ont pas reçu ce traitement sont toujours positifs.

Le gouvernement a réagi hier au sujet de ces essais cliniques de chloroquine menés à Marseille. Il sont « prometteurs » et vont être étendus, a indiqué ce mardi le gouvernement. « J’ai pris connaissance des résultats et j’ai donné l’autorisation pour qu’un essai plus vaste par d’autres équipes puisse être initié dans les plus brefs délais sur un plus grand nombre de patients », a ainsi indiqué lors d’une conférence de presse téléphonique le ministre de la Santé Olivier Véran. dans des propos rapportés par Le Figaro

Des essais ont ainsi déjà commencé à Lille.

C’est spectaculaire ça change le pronostic. »

Le Professeur Raoult de son côté, se montrait pour le moins très optimiste :

« C’est spectaculaire. La charge virale moyenne avec ce virus est normalement de 20 jours. Et tous les gens qui meurent à cause du corona ont encore le virus. Ne plus l’avoir, ça change le pronostic. » Professeur Raoult – Source : Institut Hospital-Universitaire de Marseille