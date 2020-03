Coronavirus : Les joueurs d’Arsenal (tous) confinés !

Arsenal a annoncé cette nuit via un communiqué que ses joueurs sont confinés à cause de la contamination par le coronavirus du président de l’Olympiacos, que ces derniers ont rencontré en Ligue Europa le 27 février dernier.

Le président de l’Olympiacos, Evangelos Marinakis, a été testé positif au Covid-19. Plusieurs joueurs d’Arsenal l’avaient rencontré à l’occasion du match retour de League Europa le 27 février dernier. La direction du club londonien a donc fait savoir que l’ensemble du groupe professionnel ainsi que quatre membres du staff technique étaient confinés pendant une période 14 jours.

La rencontre de Premiere League face à Manchester City ce mercredi a donc été annulée. La période de confinement prendra fin ce jeudi puisque la rencontre face à l’Olympiacos à eu lieu il y a 13 jours. les joueurs d’Arsenal reprendront l’entrainement ce vendredi.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv

— Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020