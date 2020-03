Coronavirus : Un traitement testé à Marseille (il serait très efficace ! )

Hier, le Professeur Raoult a annoncé que les premiers essais de la chloroquine réalisés à l’Institut Hospital-Universitaire de Marseille seraient spectaculaires pour traiter les personnes infectées par le Coronavirus. Ce médicament est déjà utilisé contre le paludisme.

Le Professeur Raoult a ainsi expliqué dans une video que 24 patients atteints par le coronavirus ont accepté de prendre du Plaquenil, l’un des noms commerciaux de la chloroquine. Six jours plus tard seulement, seulement 25 % sont encore porteurs du virus. Alors que 90 % de ceux qui n’ont pas reçu ce traitement sont toujours positifs.

C’est spectaculaire ça change le pronostic. »

« C’est spectaculaire. La charge virale moyenne avec ce virus est normalement de 20 jours. Et tous les gens qui meurent à cause du corona ont encore le virus. Ne plus l’avoir, ça change le pronostic. » Professeur Raoult – Source : Institut Hospital-Universitaire de Marseille