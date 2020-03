Coronavirus : Vers un décalage d’un an de l’Euro ?

Les décisions pour endiguer la propagation du Coronavirus ont un impact important sur la vie des gens. Le sport devient logiquement secondaire et donc les compétitions vont être suspendus…

Alors que la Ligue 1 devrait être suspendu jusqu’à nouvel ordre, d’autres compétitions sont susceptibles d’être décalé. Selon les informations du journal L’Equipe, l’UEFA va bientôt annoncer le report de l’Euro. L’instance aurait choisi de maintenir la Ligue des Champions et la Ligue Europa et de reporter l’Euro. Les compétions européennes pourraient se jouer en matchs à élimination directe. Du coup, l’Euro pourrait même être décalé d’un an (en 2021).

🚨 BREAKING ! L’UEFA annoncera la suspension de la Ligue des Champions et de l’Europa League mardi prochain, ansin que le report de l’EURO 2020 ! (@lequipe) • https://t.co/7un3eU5HaS pic.twitter.com/qW5yJJruoP — BeFoot (@_BeFoot) March 12, 2020