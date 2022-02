Coupe de France : Galtier s’attend à un gros match face à l’OM !

« Avant d’aller au bout il va falloir battre Marseille quand même. C’est une très belle performance. On a su bien saisir l’opportunité de jouer un PSG très affaibli avec les blessés, les joueurs en sélection. Paris, avec sa qualité technique, demande beaucoup d’efforts. Ça a été bien dans ce sens-là. Ça a été mieux avec l’utilisation du ballon par rapport au match de Championnat mais pas assez. On a eu des opportunités d’amener le gros danger sur le but parisien mais on les a mal négociées, peut-être par précipitation, ou fatigue en seconde période. Avec l’entrée de Kylian (Mbappé) qui met toujours une grosse pression, on a su résister. (…) On connaît la relation entre Paris et la Coupe de France. Avant d’aller chercher ce trophée qui est à mes yeux le plus beau, il y a Marseille qui se présente. On aura dans un peu plus d’une semaine un match très intense contre l’OM qui a aussi une belle histoire avec ce trophée. Il y aura une grosse ambiance. Mais avant ça il y a le Championnat et Clermont, il va falloir continuer. » Christophe Galtier – source : Conférence de presse / l’Equipe (31/01/2022)

L’OM jouera donc à Nice le 9 ou le 10 février prochain. L’avantage de cette rencontre, c’est qu’elle devrait être sur France 3, en clair !#TeamOM #OGCNOM #CoupeDeFrance pic.twitter.com/GPB2dM9H1l — Fabien (@Beye13) January 31, 2022

Le tirage complet des quarts :