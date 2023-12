Coupe de France : La promesse du président de Thionville-Lusitanos pour le match face à l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce lundi, le tirage des 32e de finale de Coupe de France a eu lieu, l’OM va affronter l’US Thionville-Lusitanos. Le président du club de N3 était ravi et a promis une organisation au top !

Dans des propos relayés par l’Equipe, François Ventrici, président de Thionville-Lusitanos, a affiché sa satisfaction suite au tirage au sort de Coupe de France. Ce dernier est ravi d’affronter l’OM, un match qui devrait se jouer à Metz : « On voulait jouer l’OM. C’est extraordinaire. Nous sommes un club de N3, issu d’une fusion entre deux clubs. On est montés trois années de suite, on a 550 licenciés. Je suis ravi pour la ville, les bénévoles. Il y a de grandes chances que ça se joue à Metz. On va bien s’entourer, prendre le temps. Je peux vous garantir que l’organisation sera au top. »

On va bien s’entourer, prendre le temps. Je peux vous garantir que l’organisation sera au top

Le tirage au sort complet

Lens – Monaco

Le Havre – Caen (L2)

Romorantin (N2) – Le Moule (R1 Guadeloupe)

Metz – Clermont

Alès (N2) – Paris FC (L2)

Orléans (N) – Nîmes (N)

Entente Sannois Saint-Gratien (N3) – Bordeaux (L2)

Fabrègues (R1) – Trélissac (N2) Amiens (L2) – Montpellier

Lille – Golden Lion (R1 Martinique)

US Pays de Saint-Omer (R1) – Reims Sainte-Anne (N3) ou Dunkerque (L2)

Sarreguemines (R1) – Valenciennes (L2)

Thionville (N3) – Marseille

Feignies (N2) – QRM (L2)

Chambre (N2) – Racing CFF (N2)

Guingamp (L2) – Rennes

Lyon La Duchère (N3) – Le Puy (N2)

Chambéry (N3) – Toulouse

Sochaux (N) – Lorient

Brest – Angers (L2)

Feurs (N3) – Saint-Priest (N3)

Louhans-Cuiseaux ou Cosne (N3) – FC Rouen (N)

Pontarlier (N3) – Lyon

Nice – Auxerre (L2)

Bergerac (N2) – Libourne (N2)

Dieppe (N3) – Laval (L2)

Pau (L2) – Nantes

Revel (R1) – Paris-SG

Dinan Léhon (N2) – Reims

Avoine-Chinon (N2) – Strasbourg

Challans (N3) – Rodez (L2)

Les Herbiers (N2) – Douvres (R2) ou Châteauroux (N)

L’US Thionville Lusitanos n’a pas caché sa joie de tirer l’OM à l’occasion des 32e de finale de Coupe de France. Le club de N3 a fait éclaté sa joie via ses dirigeants présent sur place, avec au passage la tête surprise du représentant de l’OM Basile Boli. Du côté de Thionville, les joueurs ont eux aussi fêté ce tirage !

L’immense joie du côté de l’US Thionville Lusitanos à l’annonce du tirage au sort de la @coupedefrance face à l’@OM_Officiel. Revivez notre direct ➡️ https://t.co/IoUGh6cEI0 pic.twitter.com/jtnrclM1Sq — RL Sports (@sports_rl) December 11, 2023

– Les dirigeants de l’US Thionville (N3) qui explosent de joie quand ils tombent sur l’OM en 32e de finale de la Coupe de France 😂

– Et la réaction de Basile Boli 😮#coupedefrance #cdf pic.twitter.com/BfrXzp3lbW — Football.fr (@football_fr) December 11, 2023



Début janvier 2024, l’OM débute son aventure en Coupe de France ! Ce lundi, la FFF a procédé au tirage pour les 32e de finale. Les Marseillais affronteront Thionville le week end du 6 et 7 janvier.