Coupe de France, un latéral droit finalement vers la Bundesliga et le carton rouge injuste pour André Villas-Boas… Les 3 infos OM de ce jeudi

Chaque soir à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi : Un nouveau format pour la Coupe de France, une option au poste de latéral droit finalement vers la Bundesliga, André Villas-Boas : « Le carton rouge est injuste »

OM : Finalement un nouveau format pour la Coupe de France ?

En effet, selon Europe 1, la Coupe de France 2021 se tiendra donc dans une configuration différente afin de s’adapter au Covid-19. En effet, une source proche de la Fédération française de football aurait confirmé que la Coupe de France aura bien lieu.

Face à une situation sanitaire qui perturbe les déroulements de la Coupe de France Masculine et la Coupe de France Féminine, le Comité exécutif de la @FFF présidé par Noël Le Graët a adopté de nouveaux formats pour ces 2 compétitions 👇 pic.twitter.com/DMMUiwuI5B — Coupe de France (@coupedefrance) December 17, 2020



Pour ce qui est du format de la compétition, les amateurs et les professionnels joueront chacun de leur côté et se réuniront seulement en 16e de finale. Après des matchs entre eux, de mi-janvier jusqu’à fin-janvier, 17 clubs amateurs seront qualifiés.

Du côté des professionnels, les 20 clubs de Ligue 2 disputeront également un tour entre eux. Les dix vainqueurs seront ensuite opposés aux 20 clubs de Ligue 1. Au total, 15 équipes professionnelles seront qualifiées. Pour les 16èmes de finale, qui débuteront fin février si le contexte sanitaire le permet, il y aura donc 32 équipes.

Mais alors que ce format ne plaît pas forcément à tout le monde, la Fédération française de football devrait officialiser cette décision jeudi après-midi. La Coupe de France reste un enjeu majeur pour la FFF. En effet, la compétition génère aux alentours de 35 millions d’euros…

Mercato OM : Une option au poste de latéral droit finalement (gratuitement) vers la Bundesliga ?

L’OM était proche de faire signer Joachim Maehle lors des dernières heures du mercato estival (qui s’est terminé le 5 Octobre). Suite à cet échec, Pablo Longoria pourrait revenir à la charge cet hiver d’autant que le joueur serait toujours intéressé par le projet marseillais. Cependant, ce dossier est onéreux, on parle de plus de 10M€, et surtout l’Atalanta est aussi sur le coup. L’OM pourrait donc explorer d’autres possibilités en janvier, le nom de Kenny Lala revient régulièrement même si son profil ne semble pas forcément correspondre aux exigences du staff olympien.

Mercato – OM : Vers une nouvelle désillusion pour la succession de Bouna Sarr ? https://t.co/P5hQKCLK77 pic.twitter.com/ImDzMC2Pzm — le10sport (@le10sport) December 17, 2020

Lala sera libre en juin, le joueur de 29 ans peut donc négocier avec le club de son choix dès le début d’année 2021. Selon le 10Sport, le club allemand de l’Eintracht Francfort se serait clairement positionné dans le dossier Lala. Des discussions auraient même démarré même si le joueur n’aurait pour le moment reçu aucune offre concrète. Le club allemand aimerait convaincre le joueur de s’engager librement à la fin de son bail avec Strasbourg…

Rennes – OM / André Villas-Boas : « Le carton rouge est injuste »

André Villas-Boas est revenu sur la défaite de son OM face à Rennes au micro de Canal +. Après une série de 13 matchs sans défaite à l’extérieur, l’OM s’est incliné ce soir à 10 contre 11 face au Stade Rennais. L’exclusion de Pape Gueye est survenue alors que Marseille menait 1-0…

« On a demandé à l’arbitre de regarder le VAR. Il n’a pas été très intéressé. On était bien dans le match, on maîtrisait le ballon. On a essayé de tenir le score, ils ont continué de pousser, c’est mérité pour eux et dommage pour nous. Surtout le deuxième but sur coup-franc. (…) Le carton rouge pour Gueye a changé le match. Il ne peut pas voir qui est derrière lui. On était très bien dans le match. C’est injuste. Je ne remets rien en question à 10 contre Rennes, c’est difficile. C’est dur parce qu’on était bien dans le match, on maitrisait le ballon, mais à 10 ils ont poussé et c’est dommage pour nous. C’est une défaite mais félicitation à l’équipe. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (16/12/2020)