Coupe de France : Le programme complet des 32e de finale (ça commence ce jeudi soir)

Cette année la Coupe de France et l’entrée en lice des équipes de Ligue 1 (OM, PSG, Lyon, Lille, Rennes…) n’aura pas lieu en janvier à l’occasion de la reprise mais avant Noël, du 16 au 19 décembre. L’OM jouera dimanche midi au Stade Vélodrome, voici le calendrier complet des 32es de finale, qui seront diffusés sur Eurosport et France Télévisions.

Un seul match opposera deux équipes de Ligue 1, Rennes à Lorient. L’OM affrontera l’ES Cannet Rocheville (N3), le PSG sera opposé à l’Entente Feignies-Aulnoye FC (N3) et Lyon devra faire avec un adverssaire plus côté, le Paris FC (L2) !

Le programme complet des 32e de finale de Coupe de France

Jeudi 16 décembre

21 h : Valenciennes FC (L2) – RC Strasbourg Alsace (L1)

Vendredi 17 décembre

21 h : Paris FC (L2) – Olympique Lyonnais (L1)

Samedi 18 décembre

13 h 45 : Toulouse FC (L2) – Nîmes Olympique (L2)

ESTAC Troyes (L1) – AS Nancy-Lorraine (L2)

Hauts-Lyonnais (N3) – SC Bastia (L2)

AS Panazol (R2) – AS Vitré (N2)

US Sarre-Union (N3) – FC Versailles 78 (N2)

16 h : FC Sochaux Montbéliard (L2) – FC Nantes (L1)

JS Chemin Bas d’Avignon (R2) – Clermont Foot 63 (L1)

EA Guingamp (L2) – Amiens SC (L2)

Jura Sud Foot (N2) – Saint-Denis FC (R1 Réunion)Vénissieux FC (R1) – US Créteil Lusitanos (N1).

18 h 30 : LOSC Lille (L1) – AJ Auxerre (L2)

AS Cannes (N3) – Dijon FCO (L1)

Quevilly Rouen Métropole (L2) – Stade Lavallois MFC (N1)

ES Thaon (N3) – AS Beauvais Oise (N2)

21 h : Stade Rennais (L1) – FC Lorient (L1)

Dimanche 19 décembre

13 h 45 : ES Cannet Rocheville (N3) – Olympique de Marseille (L1)

Red Star (N1) – AS Monaco (L1)

Lyon La Duchère (N2) – AS Saint-Étienne (L1)

Stade Poitevin FC (N3) – RC Lens (L1)

Bergerac Périgord FC (N2) – FC Metz (L1)

16 h : Andrézieux-Bouthéon FC (N2) – Montpellier HSC (L1)

Reims Sainte-Anne (R1) – Stade de Reims (L1)

ESA Linas-Monthléry (N3) – Angers SCO (L1)

Wasquehal Football (N3) – Vannes OC (N3)

18 h 20 : SO Cholet (N1) – OGC Nice (L1)

FC Girondins de Bordeaux (L1) – Jumeaux de M’Zoisia (R1 Mayotte)

Dinan Léhon FC (N3) – Stade Brestois 29 (L1)

US Chauvigny (N3) – C’Chartres Football (N2)

Montauban FC TG (R2) – La Roche Vendée Football (N3).

21 h 10 : Entente Feignies-Aulnoye FC (N3) – Paris Saint-Germain (L1).