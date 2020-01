Coupe de France : L’OM demain, le programme TV complet des 8e !

C’est reparti pour la Coupe de France. Les huitièmes de finale débutent ce soir, l’OM jouera mercredi…

Voici le programme de ces 8e de finale de coupe de France avec notamment ce soir un Monaco vs ASSE, OM vs Strasbourg demain et Nice vs Lyon jeudi…

mardi 28 janvier 2020 18:30 Angers (Ligue 1) Rennes(Ligue 1) Eurosport2 18:30 Belfort (National 2 Groupe A) Montpellier(Ligue 1) Eurosport2 18:30 Limonest (National 3) Dijon(Ligue 1) Eurosport2 20:55 Monaco (Ligue 1) Saint-Etienne(Ligue 1) Eurosport2 Mercredi 29 Janvier 2020 18:30 Epinal (National 2) Lille(Ligue 1) Eurosport2 18:30 Pau (National) Paris SG(Ligue 1) Eurosport2 21:05 Marseille (Ligue 1) Strasbourg(Ligue 1) France 3 et Eurosport2 Jeudi 30 Janvier 2020 20:55 Nice (Ligue 1) Lyon (Ligue 1) Eurosport