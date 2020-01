Coupe de France : On connait (presque) tous les qualifiés et donc potentiels adverssaires de l’OM en 16e !

L’OM s’est qualifié dans la douleur dimanche après midi face à Trélissac en 32e de finale de Coupe de France. Les marseillais joueront donc le prochain tour le weekend du 18 et 19 janvier prochains. Voici la liste des clubs qualifiés.

Avant le tirage au sort ce lundi soir, l’on connait 31 des 32 qualifiés pour les 16e de finale de Coupe France. Il reste encore une rencontre entre Rouen et Metz ce lundi à 20h55. En attendant le résultat de ce match, l’OM est entouré de 14 clubs de Ligue 1, seulement 4 de Ligue 2 et 2 de National. Il y a aussi 5 clubs de National 2 et 4 de National 3 dont l’Athletico Marseille. Et enfin la surprise, le petit poucet reunionais dans lequel Dimitri Payet est passé, la Jeunesse sportive Saint-Pierroise club de Régional 1.

Voici la liste complète des 31 qualifiés en attendant Rouen vs Metz :

Ligue 1

Bordeaux, Nantes, Monaco, Nîmes, Strasbourg, Rennes, Lyon, Saint-Etienne, Montpellier, Marseille, Lille, Nice, Dijon, Angers, Paris

Ligue 2

Paris FC, Caen, Lorient, Nancy

National

Pau, Red Star

National 2

Granville, Belfort, St Pryvé St Hilaire, Angoulême, Epinal

National 3

Gonfreville, Athletico Marseille, Prix les Mézières, Limonest

Régional 1

St Pierroise (Réunion)

Les résultats des 32e de finale

Bordeaux (L1) – Le Mans (L2) : 2-0

Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (N2) – Toulouse (L1) : 1 – 0

Rennes (L1) – Amiens (L1) : 0 – 0 (5 t.a.b à 4)

Red Star (Nat) – Chambly (L2) : 2 – 1

Athletico Marseille (N3) – Rodez (L2) : 2 – 1

Sablé-sur-Sarthe (N3) – Pau (Nat) : 2 – 2 (2 t.a.b à 4)

Belfort (N2) – Montceau (N3) : 3 – 0

Angoulême (N2) – Challans (N3) : 3 – 1

Bourg-en-Bresse (Nat) – Lyon (L1) : 0 – 7

Stade Briochin (N2) – Gonfreville (N3) : 1 (3) – 1 (4)

Tours (N3) – Nîmes (L1) : 2 (2) – 2 (4)

Le Portel (N3) – Strasbourg (L1) : 1-4

AS Monaco (L1) – Reims (L1) : 2-1

Fabrègues (N3) – Paris FC (L2) : 0-2

Bayonne (N3) – Nantes (L1) : 0-2

Niort (L2) – JS Saint-Pierroise (R1) : 1-2

FC Guichen (N3) – Caen (L2) : 1-2

Versailles 78 (N3) – US Granvillaise (N2) : 1-2

