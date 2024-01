Coupe de France : Tirage au sort ce soir, tous les qualifiés pour les 16e !

L’OM s’est qualifié difficilement face à Thionville dimanche et va connaitre son adversaire pour les 16e de finale de Coupe de France ce lundi. Il reste 15 équipes de Ligue 1 avant le tirage au sort !

Le tirage au sort des 16es de finale aura lieu ce lundi 8 janvier à partir de 19h. L’OM jouera ce prochain tour le week-end des 20 et 21 janvier prochains. Le club olympien s’est imposé par le plus petit écart face à Thionville dimanche après midi.

Les qualifiés pour les 16es de finale de Coupe de France 2024

Ligue 1: FC Nantes, Clermont, Lille, Stade Brestois, Strasbourg, Montpellier, Nice, Rennes, Le Havre, Monaco, OL, OM, Toulouse, Reims, PSG.

Ligue 2: Rodez, Valenciennes, Paris FC, Dunkerque, Bordeaux, Stade Lavallois.

National: Orléans, Châteauroux, Sochaux, Rouen.

National 2: Racing CF, Entente Feignies-Aulnoye, Trélissac, Le Puy Foot 43, Romorantin, Bergerac Périgord FC.

National 3: Saint-Priest.

Je suis un peu plus énervé par l’approche que l’on a eue, surtout en première période — Gattuso

Après la qualification de l’OM dimanche, le coach Gennaro Gattuso n’était pas satisfait. «L’important était de se qualifier après les difficultés de ce match où il n’y a pas de divisions qui comptent. Quel que soit l’écart, il faut entrer sur le terrain et jouer, a rappelé l’Italien. Thionville a fait le match qu’il fallait faire, le match de leur vie devant 25 000 personnes. On pouvait beaucoup mieux faire en première période, notamment avec le ballon, mais on prend cette victoire. On aurait pu être plus brillant mais c’est aussi la conséquence du gros travail accompli ces derniers jours. Je suis un peu plus énervé par l’approche que l’on a eue, surtout en première période. En deuxième c’était mieux, on a pu trouver la profondeur et développer un peu plus notre jeu.»