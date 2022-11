Coupe du Monde : La grosse décision des dirigeants de l’OM pour la trêve !

L’Olympique de Marseille, comme les autres clubs, va vivre une trêve inédite liée à la Coupe du Monde au Qatar qui débutera à la fin du mois de novembre. Début décembre, l’OM ira en stage !

La Coupe du Monde va se jouer exceptionnellement en hiver cette saison. L’Olympique de Marseille aura donc, comme les autres clubs, une grosse pause d’1 mois et demi sans matchs à jouer et sans quelques uns de ses éléments forts. Pour palier le manque de match et ne pas perdre le rythme, l’OM devrait aller en stage en Espagne d’après La Provence.

« Pendant que les internationaux disputeront la coupe du monde au Qatar, les Olympiens non sélectionnés partiront, eux, en Espagne pour effectuer un stage de mi-saison. Des détails restent encore à régler sur l’organisation mais les dates sont définies : il aura lieu à partir du week-end du 3-4 décembre, jusqu’au 11. Deux destinations étaient en balance jusqu’à ces dernières heures, mais Marbella tient désormais la corde. » Source : La Provence (07/11/22)

Qui pourrait aller à la Coupe du Monde?

Ce stage à Marbella devrait se réaliser sans les internationaux qui seront, eux, à la Coupe du Monde au Qatar. Cela concerne notamment Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss qui sont quasiment sûr d’y participer avec l’Equipe de France. De même pour Amine Harit avec la sélection du Maroc.

Deux autres Marseillais pourraient être appelés par le Sénégal : Bamba Dieng et Pape Gueye. Pour Veretout, il reste encore un doute mais Didier Deschamps pourrait se passer de ses services. Nuno Tavares a une chance d’intégrer le groupe portugais mais ce serait une surprise, surtout avec ses récentes performances. Enfin, Gerson n’y sera pas avec le Brésil comme officialisé ce lundi par la sélection. Un gros coup dur pour le milieu de terrain qui voulait éviter ce scénario avec son énorme manque de temps de jeu sous Igor Tudor.