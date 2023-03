Courbis explique pourquoi l’OM s’en sort mieux à l’extérieur qu’à domicile !

L’OM est une série de 8 victoires consécutives à l’extérieur en Ligue 1. Cependant à domicile, l’OM n’a plus gagné depuis le 14 janvier. Interrogés par la Provence, Rolland Courbis et Matthieu Valbuena (ex OM) pensent que l’OM joue trop offensivement, poussés par le Vélodrome.

Huit victoires consécutives à l’extérieur en championnat pour l’OM depuis le 13 novembre. Neuf matchs sans défaites en comptant le nul 2-2 contre Strasbourg, le 29 octobre. La dernière défaite de l’OM à l’extérieur remonte au 16 octobre 0-1 contre le PSG. Mais à domicile, ce n’est pas la même réussite. L’OM n’a plus gagné au Vélodrome, en Ligue 1, depuis le 14 janvier 3-1 contre Lorient. L’OM a subit de lourdes défaites à domicile, 1-3 contre Nice, le 5 février et 0-3 contre le PSG, le 26 février.

L’OM est la meilleure équipe de Ligue 1 à l’extérieur avec 35 points pris en 14 matchs 🤯 Les 8 dernières rencontres : ✅ 2-1 vs Reims

✅ 1-0 vs Rennes

✅ 3-2 vs Toulouse

✅ 2-0 vs Clermont

✅ 2-0 vs Nantes

✅ 2-0 vs Troyes

✅ 2-1 vs Montpellier

✅ 3-2 vs Monaco pic.twitter.com/EWUy6RqzDi — Footballogue (@Footballogue) March 21, 2023

La question est de savoir quand l’OM va encaisser un but

« Chaque équipe qui se déplace au Vélodrome sait qu’elle doit encaisser au moins deux buts pour perdre. C’est un luxe qui change l’approche d’un match. À domicile l‘OM joue en 3-2-5 ces deux pistons se projettent en même temps et laissent beaucoup d’espace dans le dos de la défense. La question n’est pas de savoir si l’OM va encaisser un but, mais quand… Il faut aussi garder à l’esprit que recevoir l’OM est une grande fête. Et quand tu organises une grande fête chez toi, tu fais en sorte que tes invités repartent heureux. Devant leur public, les adversaires de l’OM se livrent beaucoup et laissent de la place pour contrer. » Rolland Courbis – Source : La Provence (22/03/2023)

Une bonne victoire casserait cette spirale

« Quand tu commences à perdre trop de points à domicile tu sens une pression. Ça devient psychologique, ça trotte dans la tête de tous les joueurs qui en parle dans le vestiaire. Une bonne victoire à domicile casserait la spirale négative et leur donnerait plus de confiance » Matthieu Valbuena – Source : La Provence (22/03/2023)