Courbis ne voit qu’une seule chose qui pourrait contrarier l’OM dans la course au podium…

L’Olympique de Marseille s’est ouvert un boulevard vers la Champion’s League avec sa victoire vendredi dernier sur le terrain de Rennes. L’ex-entraîneur marseillais Rolland Courbis voit les marseillais allaient chercher cette fameuse qualif’…

si l’OM n’a pas beaucoup de blessures…

« Dans le comportement des joueurs, dans la joie qu’il y a sur le banc quand il y a un but, quand les joueurs qui sortent ne font jamais la gueule… Tu sais ce que je pense de Villas-Boas, je le trouve très sympa et bien à son image, il y a une équipe sympa. Tu sens une bonne ambiance tu sens que tout le monde s’accroche. Que ce groupe-là vit bien. Après c’est loin d’être terminé parce que le calendrier des matches retours n’est pas facile. Mais il n’y a pas de Coupe d’Europe, plus de Coupe de la Ligue… Si et je dis bien si l’OM n’a pas beaucoup de blessures, je ne vois pas pourquoi ils n’iraient pas au bout ! Quand tu vois le scénario du match de Rennes et que le but vainqueur est inscrit par Strootman qui n’est pas titulaire, qui rentre et qu’il marque ! Là, tu te dis « bien que ça ne change pas et que ça continue comme ça ! » »

Rolland Courbis – Source : RMC