Courbis raconte comment il a recruté Zidane alors qu’il était annoncé à… l’OM

Zinédine Zidane n’aura donc jamais porté le maillot de l’Olympique de Marseille. Et pourtant l’ancien joueur de Real a bien failli signé à l’OM comme le raconte Rolland Courbis…

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis a raconté comme il avait recruté Zinédine Zidane à Bordeaux alors que ce dernier devait signer à l’OM :

A marseille ils le trouvaient trop lent…

« A l’époque on avait lu dans les journaux qu’il était prêt à signer avec Omam-Biyik du côté de Marseille, où il y avait Tapie et Goethals. Mais quand je rencontre le président de Cannes Alain Pedretti je lui dit : »alors vous avez transféré le petit Zinedine à l’OM ! » Il me répond que non…Je lui demande pourquoi, et il me répond qu’ils le trouvaient trop lent…On l’a donc négocié à 3 millions de Francs sous condition qu’on leur prenne aussi leur plus gros salaire de l’effectif car le club descendait en seconde division. » Rolland Courbis – Source RMC Sport