Couvre-feu, fumigènes nouvelle génération et nouveau système de jeu… les 3 infos OM de ce jeudi

Huis clos au Vélodrome pendant 6 semaines ?

Le président de La République a confirmé ce mercredi soir l’instauration d’un couvre-feu à Marseille, en Île-de-France et dans 7 autres métropoles entre 21 heures et 6 heures, à partir du 17 octobre à minuit. Toutefois, les matchs de Ligue 1 devraient se tenir.

Comme on pouvait s’y attendre, un couvre-feu a finalement été instauré à Marseille, en Île-de-France et dans 7 autres métropoles entre 21 heures et 6 heures, à partir du 17 octobre à minuit. Toutefois, les matchs de Ligue 1 et de ligue 2 et donc ceux de l’OM devraient bien avoir lieu. Mais ils devront se dérouler à huis clos.

« Il y a des dérogations pour les activités professionnelles, mais les matches se joueront à huis clos » confirmait-on, mercredi soir, à l’Élysée dans des propos relayés par le journal L’Equipe.

Un prototype de nouveau fumigène sans chaleur étudié à Marseille

Les supporters marseillais ne sont pas prêts de revenir garnir le stade Vélodrome. En effet, le couvre feu mis en place par le gouvernement va obliger l’OM à jouer ses matches à huis clos (après 21h). De retour en Ligue des Champions, le club olympien ne pourra donc pas vivre cette compétition avec ses supporters. Dans cette ambiance morose, une nouvelle pourrait redonner des couleur à l’animation quand les stades réouvriront leurs portes…

Si l’utilisation des fumigènes a été interdite par la Ligue dans les stades, une nouvelle solution pourrait se mettre en place. Selon la Provence. un nouveau type de fumigène serait à l’étude dans l’optique d’être autorisé. C’est un prototype danois sans émanation de chaleur, l’OM se serait mis en contact avec son inventeur pour en savoir plus. Des chercheurs marseillais seraient même en train l’étudier et de l’adapter pour les stade de Ligue 1. Si tout se passe bien il faudra bien évidement le faire valider par les autorités, et surtout attendre que les supporters l’adopte. Cette possibilité pourrait redonner aux stades des ambiances plus festives. A suivre…

Une défense à trois, c’est une possibilité — Villas-Boas

Face au manque d’animation offensive de son équipe, André Villas-Boas pourrait passer dans une défense à trois. Le coach pourrait utiliser ce systeme pour renforcer son milieu de terrain mais aussi pour combler le manque au poste de latéral droit si Sakai n’est pas disponible. Le coach portugais imagine d’ailleurs son international japonais jouer dans l’axe dans un systeme à trois derrière…

« On a travaillé un système alternatif… on veut gagner de la confiance. Une défense à trois, c’est une possibilité, on veut commencer à mettre ça en place. Sakai est un joueur qui peut s’adapter comme défenseur central (dans une défense à 3) ».

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (15/10/2020

