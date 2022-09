Danemark – France : Quelle heure, quelle chaine TV ?

L’Equipe de France se déplace ce dimanche au Danemark dans le cadre de la dernière journée de la Ligue des Nations. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce dimanche, l’équipe de France affronte le Danemark lors de la dernière journée de la Ligue des Nations. Après leur victoire contre l’Autriche ce jeudi (2-0), les Bleus sont désormais troisième et ont repris leur destin en main. Les hommes de Didier Deschamps doivent désormais faire un aussi bon résultat que l’Autriche qui accueillent la Croatie, afin de se maintenir en Ligue A et éviter la relégation.

Privé de Mike Maignan et Jules Koundé sortis sur blessure contre l’Autriche, Didier Deschamps devra une nouvelle fois faire avec les nombreuses blessures pour ce dernier match de Ligue des Nations.

HEURE ET CHAINE TV :

Les Bleus de Didier Deschamps disputent, ce dimanche au Parken Stadium de Copenhague, leur dernier match dans la campagne de Ligue des Nations, et surtout le dernier avant la Coupe du monde. Le coup d’envoi de cette rencontre aura lieu à 20h45. Le match sera retransmis sur TF1, en direct.

L’équipe de France va disputer son dernier match avant la coupe du monde au Qatar (20 novembre – 18 décembre). Cette rencontre contre le Danemark s’annonce décisive dans la course au maintien en Ligue A. Les hommes de Didier Deschamps comptent cinq points après cinq journées dans cette compétition (1 victoire, 2 nuls, 2 défaites). Pour ce match, les bleus seront légèrement favoris sur les sites de paris sportifs. Durant la Coupe du monde nous continuerons d’ailleurs de partager nos pronostics chaque semaine dans notre émission débat foot Marseille disponible sur Youtube tous les lundi et jeudi à 17h30.

Danemark – France en Streaming

Pour regarder Danemark – France en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site MyTF1 (accessible gratuitement).

La décla du coach

« J’ai ma responsabilité, bien évidemment. Avec mon staff, on était à Clairefontaine depuis dimanche, les joueurs sont arrivés lundi, et le stage a commencé dans le sérieux et la bonne humeur. Le match sera l’heure de vérité. Après, l’atmosphère est ce qu’elle est et je me focalise sur ce qui se passe en interne. Je suis coupé du monde extérieur. Et j’ai beaucoup à faire, comme d’habitude, même si là, cela a été accentué par tous les changements. Après je m’adapte, mais je me focalise sur l’objectif sportif, c’est mon domaine. L’idée, toujours la même, est la recherche de la performance, par le contenu et le résultat. Les 23 joueurs sont là, je les ai choisis et j’ai confiance en eux. Si cet objectif est atteint, le deuxième sera atteint aussi. Ce sont les deux derniers matches avant la Coupe du monde, la situation d’aujourd’hui ne sera pas la même dans deux mois : tous les sélectionneurs aspirent à ce que tous les joueurs soient disponibles et en pleine possession de leurs moyens. Tous les choix sont difficiles, sur les plans sportifs et humains. Ne pas sélectionner quelqu’un pour une Coupe du monde, c’est dur. Mais ça ne sert à rien de se projeter aujourd’hui. » Didier Deschamps – source : Conférence de presse / L’Equipe (21/09/2022)