De Zerbi attend d’avantage de Mason Greenwood : plus qu’un simple buteur à l’OM.

Mason Greenwood, recruté pour 26 millions d’euros lors du dernier mercato d’été, connaît un début de saison 2024/2025 remarqué avec l’Olympique de Marseille. Après 11 journées de Ligue 1, le jeune attaquant de 23 ans s’est déjà illustré en inscrivant 8 buts, devenant ainsi le meilleur buteur de l’OM. Cependant, malgré ses statistiques impressionnantes, l’entraîneur Roberto De Zerbi semble avoir des exigences bien plus élevées pour l’ex-joueur de Manchester United, notamment en ce qui concerne son engagement défensif et son implication sur le terrain.

Selon le quotidien régional La Provence, Roberto De Zerbi, qui a rejoint l’OM cet été, se montre agacé par certains aspects du jeu de Greenwood, notamment son manque d’implication défensive. L’entraîneur italien, réputé pour son style de jeu basé sur un pressing intense et une forte possession de balle, attend de ses joueurs une contribution dans tous les aspects du jeu, y compris la phase défensive. Si Greenwood brille indéniablement dans la zone de vérité, son travail sans ballon reste insuffisant aux yeux de De Zerbi, surtout à domicile au Stade Vélodrome.

Greenwood à l’OM : l’importance du jeu collectif



Sous les ordres de De Zerbi, l’OM met un accent particulier sur la transition rapide et le pressing haut, des éléments souvent négligés par les attaquants purement offensifs comme Greenwood. Alors que l’Anglais excelle devant le but, son manque de réactivité pour aider son équipe à récupérer le ballon ou à défendre est un point qui ne passe pas inaperçu. Pour De Zerbi, il est essentiel que tous les joueurs, y compris les ailiers comme Greenwood, participent activement à la récupération du ballon et au jeu collectif, afin de garantir un équilibre et une efficacité sur l’ensemble du terrain.

Conclusion : Greenwood devra évoluer sous l’œil de De Zerbi

L’Olympique de Marseille, qui ambitionne de revenir au sommet du football français, a misé sur Mason Greenwood pour sa capacité à faire la différence devant le but. Mais l’OM de Roberto De Zerbi ne se contente pas d’un simple buteur. Si Greenwood veut s’imposer comme un élément clé de l’attaque marseillaise, il devra répondre aux exigences tactiques de son coach, en apportant également sa contribution dans les phases défensives et en se montrant plus impliqué dans le jeu collectif.