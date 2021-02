Débat foot Marseille c’est en live et c’est à 17h30 ce jeudi !

Retrouvez-nous à partir de 17h30 ce jeudi en direct du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Notre journaliste Benjamin Coumes sera accompagné par notre consultant Jean Charles De Bono mais aussi par notre invité Bastien Muñez (ex Koh Lanta). Au menu : le décrassage du match Auxerre – OM (0-2), l’avant match OM – Bordeaux et l’actu en vrac : les jeunes, le futur coach, les supporters en garde à vue et la mise en demeure de Thibaud Vézirian.

Débat Foot Marseille, un peu de positif, les choix de la direction…

Pour nous suivre en direct, trois possibilités :