Débat Foot Marseille exceptionnellement ce mardi à 14h30

Pas de Débat Foot Marseille ce lundi à cause des intempéries exceptionnel dans les Bouches du Rhône et plus précisément à Marseille. Nous serons par contre en live demain, à partir de 14h30 avec Jean Charles de Bono et l’ancien kiné de l’OM Alain Soultanian.

Emission spéciale en hommage à Bernard Tapie