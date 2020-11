Débat Foot Marseille sera en live ce jeudi à partir de 17h30 (OM, Porto, Nantes…)

Comme chaque jeudi, on se retrouve à 17h30 en direct pour un nouveau numéro de Débat Foot Marseille. Au programme, retour sur la nouvelle claque reçue hier en Ligue des Champions face au FC Porto. Les conséquences de cette énième désillusion, mais aussi le match de Ligue de ce weekend face au FC Nantes seront au menu…

On répondra comme d’habitude à toutes vos questions et on abordera les thèmes dont vous souhaitez parler en dernière partie d’émission. Pour cela venez participer dans les tchats de l’émission sur Youtube, Facebook ou Twitch.

Au programme aujd, à partir de 17h30, Débat Foot Marseille, nous reparlerons de la défaite de l’#OM hier soir mais aussi de cette série de 13 Défaites en LDC… Puis nous aborderons le match face à Nantes samedi ! https://t.co/eXAxF4lOLQ#TeamOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 26, 2020

Rendez vous sur Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCocikWsRAudLmjf61hWhyAw

ou sur Twitch :

https://www.twitch.tv/fcmarseille

Sur Facebook

https://www.facebook.com/Footballclubdemarseille/

A lire aussi :L’OM et les nymphes de la suffisance [Le Billet de Yannis]

A lire aussi : Mercato : Wenger conseille un attaquant (hors de prix) à l’OM !