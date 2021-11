Déception face à Metz, le choix de mettre Mandanda titulaire et le coup de gueule de Longoria… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce jour. Au programme ce dimanche : Déception face à Metz, le choix de mettre Mandanda titulaire et le coup de gueule de Longoria

OM : Le gros coup de gueule de Pablo Longoria à l’encontre de la Ligue

Avant que le match entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz débute ce dimanche après-midi, Pablo Longoria s’est exprimé au micro du diffuseur Prime Vidéo. Le président marseillais déplore le choix d’avoir programmé cette rencontre à 13h après un match d’Europa League.

L’Olympique de Marseille a reçu le FC Metz pour la rencontre de la treizième journée de Ligue 1 ce dimanche. Les Marseillais ont reçu également au Vélodrome la Lazio de Rome ce jeudi à 21h. Deux matchs rapprochés, ce qui ne plaît pas beaucoup au président Longoria.

Ce n’est pas normal de jouer un match de Ligue Europa le jeudi soir à 21 heures, et de jouer trois jours après à 13 heures — Longoria

En effet, le dirigeant espagnol a répondu aux questions de Prime Vidéo avant le début de la rencontre de ce dimanche au Vélodrome. Il leur a notamment expliqué qu’il ne comprenait pas le choix de la Ligue d’imposer des matchs à 13h, surtout après des rencontres d’Europa League programmés le jeudi soir.

« Il nous faut de la récupération, ce n’est pas normal de jouer un match de Ligue Europa le jeudi soir à 21 heures, et de jouer trois jours après à 13 heures. Ce n’est pas seulement pour l’OM, c’est comme l’Olympique Lyonnais la semaine dernière qui a également joué à 13 heures (il y a deux semaines, à Nice) le dimanche après un match à Prague, en Ligue Europa, le jeudi. Ce sont des choses à éviter pour le bien du Championnat » Pablo Longoria – Source : Prime Vidéo (07/11/21)

Bosz peste également contre les matchs à 13h après l’Europa League

Peter Bosz, le coach lyonnais a déploré exactement la même chose avant le match face à l’OGC Nice il y a quelques semaines. Ces deux déclarations pourraient peut-être instaurer un dialogue entre clubs européens et instances afin de trouver un compromis.

« Ce n’est pas un handicap, c’est dangereux. Il y a une grosse différence entre jouer à 13h ou 21h. C’est beaucoup, mais c’est comme ça, il faut gérer. La récupération a commencé à Prague, où on est resté là-bas. Sinon, on rentrait à 4h du matin et ce n’est pas bien. On a essayé de bien récupérer à l’hôtel. De bien dormir, c’est le plus important. On s’entraîne cet après-midi puis on ira à Nice. Le plus difficile est l’horaire du match même s’il y a deux déplacements » Peter Bosz – Source : Conférence de presse (24/10/21)

OM – Metz (0-0) : Marseille n’y arrive plus du tout !

L’Olympique de Marseille concède un match nul face au FC Metz (0-0) au stade vélodrome dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Une contre performance pour les olympiens qui ont joué à onze contre 10 pendant plus d’une demi heure.

Le onze de l’Olympique de Marseille : Mandanda – Saliba, Caleta-Car, Luan Peres – Guendouzi , Lirola, Gerson – Ünder, Payet ,Luis Henrique – Milik

Le Match

L’Olympique de Marseille est tout proche de concéder l’ouverture du score dès l’entame du match. Delaine frappe dans un angle fermé à l’intérieur de la surface mais Mandanda parvient à dévier du bout des doigts sur son poteau ! (6′). Marseille a du mal en ce début de match et les olympiens sont cette fois sauvé par le VAR qui annule justement un but messins sur une position de hors-jeu (21′). Dans la foulée Dimitri Payet déclenche une frappe enroulée sublime de 20 mètres qui s’écrase sur la barre transversale (22′). Sur un bon centre en retrait de Luan Peres Milik rate complètement sa frappe et une grosse opportunité ( 29′). Sur un contre rapide, l’OM est une nouvelle fois sauvé par son poteau sur une frappe de Delaine (34′). La possession est largement marseillaise mais globalement stérile avec de mauvais choix et trop peu de prises de d’initiative.

Juste après la pause, Luis Henrique rate une énorme opportunité d’ouvrir la marque. Sur un bijou de remise de la poitrine de Payet le brésilien frappe frappe sur le portier messin (48′).

Sur une semelle extrêmement dangereuse sur le haut du tibia de Payet, Jemerson est logiquement expulsé (56′) et l’OM va donc finir le match à 11 contre 10. Et pourtant c’est Mandanda qui va d’abord réaliser deux arrêts déterminants (61′,64′). Servi par Saliba dans la surface Milik rate encore une belle opportunité (67′) mais Marseille n’arrive globalement pas à enflammer la rencontre. Il faut attendre le dernier quart d’heure pour voir Marseille pousser et enchaîner des occasions. Milik en rate encore une énorme de la tête à bout partant (80′).

Après de longs et nombreux arrêts de jeu l’arbitre offre 9 minutes de temps additionnel aux hommes de Sampaoli qui n’en feront malheureusement rien… C’est donc une énorme contre performance pour les marseillais qui marquent clairement le pas dans le jeu et dans les résultats depuis plusieurs semaines.

OM : Jorge Desio explique le choix de mettre Mandanda titulaire

En conférence de presse après la rencontre face au FC Metz, Jorge Desio, adjoint de Jorge Sampaoli, a expliqué pourquoi Steve Mandanda a été titularisé à la place de Pau Lopez.

L’Olympique de Marseille n’a pas réalisé le match de sa saison face au FC Metz. L’une des surprises de Jorge Sampaoli pour cette rencontre a été la titularisation de Steve Mandanda qui était totalement sorti du onze au profit de Pau Lopez.

On veut une concurrence saine à tous les postes y compris au poste de gardien de but — Desio

En conférence de presse, Jorge Desio, l’adjoint du coach argentin a expliqué la titularisation de l’international français. Pour rappel, il n’avait plus jouer une seule minute depuis la rencontre face à l’OGC Nice en tout début de saison.

« On veut une concurrence saine à tous les postes y compris au poste de gardien de but. C’est pour cela que Steve a joué. Avec les changements, il est important que le niveau de l’équipe ne baisse pas. » Jorge Desio – Source : Conférence de presse (07/11/21)

Mandanda avait besoin de couper un peu — Sampaoli

« L’année passée a été très stressante pour Steve. Des choses difficiles à vivre se sont passées ici, en particulier pour quelqu’un qui est important pour ce club. Il avait besoin de couper un peu, parce que ça commençait à affecter son rendement. Alors Pau a commencé à jouer et il l’a bien fait. Aujourd’hui, Steve est en forme. Il y a une concurrence saine, qui doit être comme celle des joueurs de champ.Quand Steve redeviendra celui que tout le monde connaît, ce sera un pilier pour nous. Il faut simplement attendre le moment où chacun sera à son meilleur niveau. Nous prendrons alors les décisions qui s’imposent » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/10/21)