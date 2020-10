Décisif face à l’OM, Valbuena reconnait que « ce n’était pas facile » pour lui…

Décisif dans les arrêts de jeu, Mathieu Valbuena s’est exprimé après cette victoire de l’Olympiakos face à l’OM. Le milieu offensif de 36 ans a exppliqué que ce n’était pas simple pour lui de jouer face à ce club bien particulier…

Interrogé par RMC, Mathieu Valbuena est revenu sur la victoire de l’Olympiakos face à l’OM. Le milieu offensif a été remuant lors de cette rencontre et a offert le but de la gagne à son attaquant Hassan dans les arrêts de jeu de la rencontre.

C’est un petit pincement au cœur mais je suis très content — Valbuena

« C’était un match très, très, spécial pour moi. Ce n’était pas facile, dans un contexte comme celui-là, de retrouver l’OM en Ligue des champions. Mais, quand on est sur le terrain, on joue. Aujourd’hui, je suis à l’Olympiakos, j’en suis très heureux. On a fait une très belle partie et j’ai été décisif. J’aurais pu l’être avant mais Steve (Mandanda) a fait de beaux arrêts. C’est un petit pincement au cœur mais je suis très content pour l’Olympiakos parce que je pense qu’on mérite cette victoire. »

Mathieu Valbuena – source : RMC Sport (21/10/2020)