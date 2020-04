Décision radicale de BeIN Sport, l’effort financier de Rongier et une cible parisienne s’éloigne… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Bein Sport prend la même décision que Canal +, le sacrifice financier de Rongier, l’OM abandonne une piste pour le mercato estival… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Droits TV : Après Canal +, BeIN Sports une décision radicale

Après Canal+, la chaine BeIN Sports a également indiqué à la Ligue de football professionnel qu’elle suspendait la dernière traite des droits télé jusqu’à ce que la Ligue 1 et la Ligue 2 reprennent.

La semaine dernière, dans les colonnes de L’Equipe, le président du directoire de Canal + avait fait savoir que la chaîne cryptée n’avait pas l’intention de payer les droits TV aux clubs de Ligue 1.

A lire aussi : Mercato OM : Quand Maxime Lopez fait la Une en Espagne

« Cette suspension de paiement s’inscrit dans un contexte où la crise sanitaire affecte durement la quasi-totalité des activités de notre groupe. Nos activités de télévision payante en France sont fortement impactées par la fermeture d’une part importante de nos canaux de vente et par l’affaiblissement de l’attractivité de nos offres Sport »

Maxime Saada (président du directoire de Canal +) Source : L’Equipe

BeIn Sport n’a pas tardé à prendre la même position. La chaine Qatari a en effet indiqué hier qu’elle suspendait également, jusqu’à ce que le championnat reprenne, le paiement de la dernière traite des droits TV. Le montant avoisinerait les 42 millions d’euros indique le journal L’Equipe ce jour.

OM : Rongier explique pourquoi il est prêt à renoncer à son salaire !

Au cours d’une interview accordée à France TV dans l’émission TLS Numérique, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Valentin Rongier a fait savoir qu’il était prêt à renoncer à son salaire pour permettre au club de ne pas sombrer financièrement.

A l’image des joueurs de la Juventus, Valentin Rongier a confié qu’il était prêt à renoncer à son salaire pour aider l’Olympique de Marseille à ne pas sombrer financièrement durant cette crise sanitaire du coronavirus :

A lire aussi : Mercato OM : Une offre de 8M€ pour Lopez ?

Cela monterait aussi aux gens que l’on ne pense pas qu’à l’agent — RONGIER

« Quand on n’a plus le football, les matchs , les entrainements, on n’est plus personne. Nous les sportifs de haut niveau nous sommes de petites personnalités publiques, et on s’habitue à cela, d’avoir de l’adrénaline en jouant des matchs, d’être important… Le fait de rester à la maison à rien faire, d’un coup, on redevient plus personne, ça aussi cela permet de prendre du recul. Sans le football on n’est plus grand chose finalement… Renoncer à notre salaire ? Sincèrement on en n’a pas parlé encore entre nous. Il y a des discussions entre l’UNFP et les clubs pour trouver une solution. A titre personnel, je serai capable de le faire si cela peut permettre au club de sauver de grosses sommes d’argent, et de rééquilibrer la balance. Ce serait un geste fort, on ne vit pas à flux tendu, et faire cela monterait aussi aux gens que l’on ne pense pas qu’à l’agent et que l’on est autre chose que ça… » Valentin Rongier – France TV

Mercato : L’OM se retire des négociations pour cette péptite du PSG ?

Faute de disposer de gros moyens pour renforcer l’équipe pro, l’OM pourrait tenter de s’offrir des jeunes talents avec l’espoir de les faire progresser. Une pépite du PSG était suivie mais la direction aurait abandonné la piste…

Avec son effectif pléthorique, le PSG a du mal à conserver une place pour les bons éléments de son centre de formation. Le jeune Kays Ruiz-Atil est très convoité et pourrait quitter Paris cet été. L’OM était annoncé à l’affût pour tenter de le récupérer. En effet, l’Equipe expliquait en janvier dernier que le milieu offensif franco-marocain de 17 ans était suivi par Chelsea et Dortmund et que « l’OM aurait également un œil attentif sur sa situation. »

L’OM écarte l’option Kays Ruiz-Atil ?

Selon RMC, le PSG serait résigné à laisser partir Kays Ruiz-Atil, en cas d’offre satisfaisante. Le jeune joueur aurait décliné l’offre de prolongation de son contrat qui se termine en 2021. Le média précise que l’OM ne serait plus en course : » un temps en discussions avec son entourage, Dortmund et Marseille se sont récemment retirés des négociations. » La conjoncture actuelle avec le blocage des championnat et le report du mercato ne facilite pas les choses…