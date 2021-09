Décisions Nice – OM : Olivier Létang (LOSC) aurait souhaitait des sanctions plus lourdes !

Tous les acteurs du football français n’y échapperont pas. Ils vont être amenés à donner leur avis sur les sanctions de la LFP concernant Nice-OM. En tout cas, le président de Lille, Olivier Létang a déjà réagi. Selon lui, le contexte aurait mérité beaucoup plus de fermeté.

D’abord interrogé sur les incidents de Nice – OM en eux-mêmes. Désormais, les acteurs du football français sont interrogés sur les sanctions que la commission de la LFP a infligé aux deux clubs.

Bien évidemment, Niçois et Marseillais n’ont pas tardé à régir. Les premiers, déçu car ils n’ont pas réussi à conserver leur victoire. Les seconds car ils ne l’ont pas obtenu sur tapis vert mais aussi étonnés par les suspensions de Payet et Alvaro. Ces derniers sont d’ailleurs eux-mêmes choqués.

ICI VOUS AVEZ LE COUPABLE // AQUI TENEIS EL CULPABLE pic.twitter.com/hOLGqpDoHj — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 8, 2021

Je m’attendais à des sanctions qui fassent en sorte qu’on se dise « plus jamais ça » – Létang

Les Marseillais souhaitaient plus largement, plus de fermeté. Une sanction à la hauteur de l’insécurité à laquelle ils ont fait face. Et, ils ne sont pas les seuls. L’homme fort du LOSC, Olivier Létang, a pris parti pour le camp marseillais dans une interview.

« On a franchi des limites. À partir du moment où des spectateurs pénètrent sur une pelouse et s’en prennent physiquement à des acteurs, pour moi c’est inacceptable. Il y a une frontière qu’on ne peut pas franchir. Après, quant aux sanctions, est-ce qu’elles étaient suffisamment importantes… Je m’attendais en tout cas à des sanctions qui fassent en sorte qu’on se dise « plus jamais ça ». Car porter atteinte à l’intégrité physique des joueurs, c’est inacceptable, insupportable. » Olivier Létang – Source : L’Equipe (09/09/2021)

Des relations polaires entre Létang et Galtier

Avant cela, il a tout de même notifié qu’il ne souhaitait pas parler des autres clubs. Néanmoins, dans l’affaire il y a « l’autre club » Nice. Depuis le départ de Christophe Galtier de Lille à Nice, les relations Létang – Galtier et Létang – Nice sont glaciales. Manque d’objectivité ou pas, il n’est pas le seul à avoir demandé plus de fermeté. Reste à savoir si l’OM, Payet ou Alvaro feront appel.