OM : DÉFAUT D’INSPIRATION… [THIERRY B AUDIBERT]

Voilà vé, on attendait une victoire, et nous ne ressortons qu’avec le point du nul. Nous roumèguerons tout le week-end malgré que la rencontre de ce soir n’ait débouché sur aucune injustice.



La grande surprise pour tout le monde fut d’apprendre la présence de Gueye dans le onze de départ alors que nous le pensions en tribune, purgeant le match de suspension entraîné par l’odieux Clément Turpin.



Des rémois en place



Je disais ce matin que si les rémois n’étaient pas à priori une montagne insurmontable, nous avions affaire à une équipe qui cherche toujours à se mettre en valeur au Vélodrome.

Et bingo. Ils étaient bien en place, prêts à contrer, attendant leur heure, tentant l’incursion sur les côtés dans le dos des latéraux. Il y avait de bonnes intentions côté olympien qui mettaient de l’intensité dans ce qu’ils faisaient, de l’application.



Il fallait attendre la 11e minute pour la première occasion marseillaise, un coup-franc de Payet que Benedetto prolongeait d’un effleurement de la tête, ou peut-être même rien du tout.

Malheureusement, à la 20e minute, Payet qui venait de récupérer un ballon renvoyé après un coup-franc à 40 mètres, le perdait en ratant un crochet imprudent et gourmand, alors que tout le monde était monté, Zeneli filait côté gauche et centrait fort, Nagatomo qui traînait là réussissait une splendide coup du foulard et un auto-goal mémorable.



Beaucoup d’efforts pour égaliser



Les marseillais augmentaient alors la pression sur les rémois qui après une demi-heure de jeu donnaient des signes de faiblesse. La paire Sakai-Thauvin multipliait les combinaisons mais ça ne passait pas.



41e Benedetto frappait sur un service de Payet mais butait sur Rajkovic.

42e Kamara frappait, sur le point de rater le cadre, mais Thauvin en embuscade au deuxième poteau le manquait de peu aussi.



L’égalisation intervenait juste avant la mi-temps. Sakaï qui s’était encore engagé avec conviction, trouvait Rongier en retrait, lequel centrait vers Benedetto qui remettait de la tête vers Thauvin, et l’ailier droit marseillais mettait au fond.



Le cadenas rémois



Le premier changement marseillais intervint tout de suite après la reprise. Khaoui remplaçait Nagatomo qui vivait un calvaire depuis le début du match. Le petit tunisien manquait de peu de marquer sur son premier ballon mais Rajkovic s’opposait.



Plus tard, c’est Cuisance qui remplaçait Gueye. Villas-Boas privilégiant dès lors plus encore le travail offensif.



À la 69e Germain remplaçait Benedetto.



L’OM donnait l’impression de s’user en butant sur des rémois arc-boutés sur leur but, qui s’accrochaient au point du match nul comme des arapèdes avec deux lignes de quatre compactes et toniques.



Puis c’est Radonjic qui entrait à la place de Rongier, le va-tout d’AVB. Malheureusement le serbe exploitait mal le peu de ballons qu’il touchait.



Frustrant !



Les rémois tenaient leur nul jusqu’à la fin. Frustrant ! Il y avait la place mais il a manqué quelque chose aux marseillais ce soir pour repartir de l’avant après leur injuste défaite à Rennes. Pas de la volonté, pas de l’engagement, pas de la réussite ni de l’énergie ou de la force. Mais de l’inspiration, d’une étincelle de classe sur un geste, de quelque chose d’inattendu et d’imprévisible qui pouvait surprendre une organisation rémoise attentive et concentrée jusqu’au bout.



Il a manqué une erreur adverse à exploiter mais les joueurs de Guion n’en commirent aucune contrairement aux précédents visiteurs du Vélodrome sur les derniers matchs.



Ils se sont tous arrachés pourtant et on ne peut rien leur reprocher sur le plan du métier. Ils ont mouillé le maillot.



Quelle semaine merdique ! Meeeeeeerrrdeeeee…



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert