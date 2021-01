Défense new look face à Lens, au moins deux absents importants face à Nîmes et ça avance dans le dossier Milik… Les 3 infos OM de ce vendredi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Ce vendredi au menu : Villas-Boas devra changer sa défense face à Lens et annonce deux absents importants face à Nîmes, Naples propose une nouveau deal dans le dossier Milik…

OM : Villas-Boas devra changer sa défense face à Lens !

En décembre dernier, André Villas-Boas avait exprimé son agacement face au grand nombre de cartons donné à son équipe : « Je ne comprends pas tous ces cartons, il n’y en avait que dans un sens, déjà à Nîmes la dernière fois ça s’était passé comme ça avec un premier carton pour Amavi au bout de trente secondes. On est l’équipe la plus cartonnée du Championnat. C’est le cas avec moi et c’était déjà ça sans moi, avant ». AVB va devoir faire avec les conséquences de tout ces cartons jaunes reçus, car son défenseur Alvaro sera suspendu pour un match. En effet, la commission de discipline l’a sanctionné pour une accumulation de 3 jaunes en 10 matches…

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 19 janvier 2021 à 0h00. Benjamin BOURIGEAUD (Stade Rennais FC) Yannick CAHUZAC (RC Lens) Moreto CASSAMA (Stade de Reims) Jordan FERRI (Montpellier Hérault SC) Alvaro GONZALEZ (Olympique de Marseille) Lucas PAQUETA (Olympique Lyonnais) XEKA (LOSC Lille)

Alvaro sera présent ce samedi face à Nîmes car cette décision ne s’applique qu’à partir de mardi prochain. Le défenseur espagnol sera donc suspendu face à Lens tout comme Yannick Cahuzac…

OM : Mauvaise nouvelle, Villas-Boas annonce deux absents importants face à Nîmes

Si Morgan Sanson a fait son retour, par contre Jordan Amavi a du mal à soigner son mollet et sera encore forfait face à Nîmes. AVB ne prendra pas de risques avec Steve Mandanda , touché face au PSG, et qui sera absent aussi demain. Quid de Luis Henrique qui a été écarté du groupe suite à un test positif au Covid la semaine dernière.

Mercato OM : ça avance dans le dossier Milik… Naples propose une nouveau deal ?

Interrogé sur le cas Milik ce vendredi, André Villas-Boas a affirmé ne pas avoir échangé avec l’attaquant polonais : « Non, je n’ai pas parlé directement avec Milik. On a démarré des négociations avec Naples. Mais il n’y a pas eu d’appel individuel. » Du côté de l’Italie on estime que le dossier avance bien. Le joueur aurait dit oui à l’OM afin de retrouver du temps de jeu avant l’Euro de cet été. Reste que Naples aurait revu ses exigences à la baisse mais aurait aussi fixé une nouvelle condition…

Selon le média TWM, voici les détails des négociations en cours. Milik a dit oui à Longoria et AVB, l’OM doit trouver un accord avec le Napoli. La dernière offre olympienne serait de 7 millions d’euros plus des bonus substantiels. Le président De Laurentiis et un de ses bras droits Andrea Chiavelli envisageraient maintenant d’accepter ce montant inférieur aux 15M€ exigés depuis le début du mercato. Mais pour cela, Milik devra renouveler son contrat pour deux ans avec Naples, il pourra ensuite signer un prêt à l’OM avec une option d’achat obligatoire dès sa première apparition sous le maillot marseillais. Naples n’aurait plus qu’à trancher. A suivre…