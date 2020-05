Démenti de la vente OM, des joueurs marseillais dans une équipe type, Niang veut rester à Rennes? Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos du jour ! Ce dimanche au menu : Démenti de la vente OM, des joueurs marseillais dans une équipe type, Niang veut rester à Rennes?

Vente OM : L’entourage de McCourt dément des négociations avec Al-Walid Ben Talal !

Après des jours de rumeurs concernant une vente de l’Olympique de Marseille à des hommes d’affaires saoudiens, l’entourage de Frank McCourt s’est exprimé dans La Provence pour démentir ces négociations.

Depuis près d’une semaine et encore plus ce week-end, le nom de Al-Walid Ben Talal a été lié à l’Olympique de Marseille. Le businessman saoudien a été cité par TuttoMercatoWeb comme le probable prochain propriétaire du club.

Des rumeurs sur la vente? Des « fake news » selon l’entourage de McCourt

Selon le média italien et d’autres médias étrangers, l’homme d’affaires souhaitait faire une offre globale pour racheter le club ainsi que le stade Vélodrome. La somme de 400 millions d’euros a même été évoquée par de nombreux médias.

Contacté par La Provence, l’entourage de Frank McCourt s’est dit « surpris », et « se demandait ces dernières heures qui pouvait avoir intérêt à colporter ce type d’informations, qualifiées de fake news. » De quoi éteindre un peu la folie des supporters à ce sujet.

Ligue 1 : Des joueurs de l’OM, enfin dans une équipe type !

Après avoir été délaissés de plusieurs équipes types et de classement de meilleurs défenseurs de Ligue 1, les joueurs de l’OM font parti de celle votées par les internautes !

Ce dimanche, le journal L’Equipe a publié une nouvelle équipe type. Cette fois-ci, ce ne sont pas des journalistes spécialisés dans le football mais des internautes qui ont voté pour les joueurs qui y figurent.

Toujours de nombreux joueurs du PSG en font parti, notamment les défenseurs Thiago Silva, Marquinhos et Bernat avec le Lyonnais Dubois à droite. Au milieu, Verratti fait la paire avec la révélation rennaise Edouardo Camavinga.

MANDANDA ET AVB DANS LE ONZE TYPE

Côté ailiers, c’est le duo Neymar / Di Maria qui sera chargé d’alimenter en ballon deux attaquants de pointe : Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder. Il ne manque que le gardien de but pour finaliser cette équipe et c’est Steve Mandanda qui a été sélectionné par les internautes qui ont pu voter. Pour coach ce onze, André Villas-Boas pose fièrement sur le banc.

Pour le poste de latéral droit, Hiroki Sakai est arrivé troisième des votes… Kamara, Caleta-Car et Payet sont quant à eux seconds dans le classement de leur poste. Les supporters marseillais ont fait le job pour que leur équipe soit représentée !

Mercato OM : Cette piste offensive définitivement entérée?

Selon les informations du 10 Sport, M’Baye Niang ne souhaiterait pas quitter le Stade Rennais. L’international sénégalais voudrait disputer la Ligue des Champions avec son club.

Depuis plusieurs semaines, le nom d’M’Baye Niang a longtemps été cité parmi les pistes potentielles de l’Olympique de Marseille.

Le joueur lui-même avait d’ailleurs commenté ces rumeurs et paraissait flatté par les approches du club présidé par Jacques-Henri Eyraud. Pourtant, ce samedi, le 10 sport nous informe que l’international sénégalais souhaiterait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine mais avec son club, le Stade Rennais.

De la concurrence dans le dossier?

De plus, d’autres clubs européens seraient à l’affût pour le buteur de 25 ans… De la concurrence dans le dossier pour l’OM qui pourrait intéresser le Stade Rennais.

En effet, le club breton souhaiterait le conserver mais serait attentif à de « grosses offres », chose que l’Olympique de Marseille ne peut pas offrir au vu des finances actuelles. D’ailleurs, la direction marseillaise s’est faite discrète dans ce dossier selon le 10 sport. Aucune discussion n’aurait été entamée avec le joueur.